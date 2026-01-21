Európa by USA bránila, napätie okolo Grónska treba riešiť diplomaciou, vyhlásil Rutte

Generálny tajomník NATOMark Rutte v utorok odmietol tvrdenia amerického prezidentaDonalda Trumpa, že európski spojenci by nemuseli prísť Spojeným štátom na pomoc v prípade aktivovania článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Zároveň vyhlásil, že napätie okolo Grónska si vyžaduje citlivé a premyslené diplomatické riešenie.
Pochybnosti o Európe
„Včera večer na tlačovej konferencii povedal, že pochybuje, či by Európania prišli na pomoc, ak by bol aktivovaný článok päť. Ja mu hovorím: áno, prišli by,“ povedal Rutte na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose. „Nemám žiadne pochybnosti, že Spojené štáty by prišli na pomoc Európe – a my by sme prišli na pomoc Spojeným štátom,“ dodal.
Rutte reagoval na Trumpove vyjadrenia v čase, keď americký prezident smeruje do Davosu a opakovane presadzuje nároky USA na Grónsko, autonómne územie Dánska, ktoré je členským štátom NATO.
Trumpove ambície
Pokiaľ ide o tento spor, šéf Aliancie sa vyhol priamemu hodnoteniu Trumpových ambícií, no zdôraznil potrebu dialógu. „Vidím, že v tejto chvíli existujú isté napätia, o tom niet pochýb. Nebudem ich komentovať, ale môžem vás uistiť, že jediným spôsobom, ako sa s nimi napokon vyrovnať, je premyslená diplomacia,“ uviedol Rutte.
Trumpove vyhlásenia o Grónsku vyvolali ostré reakcie v Európe a obavy z narušenia transatlantických vzťahov. Viacerí európski lídri v Davose v uplynulých dňoch zdôraznili, že rešpektovanie územnej suverenity spojencov je základným princípom Severoatlantickej aliancie.