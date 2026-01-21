Európa by USA bránila, napätie okolo Grónska treba riešiť diplomaciou, vyhlásil Rutte

Šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte odmieta Trumpove pochybnosti o článku 5.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Generálny tajomník NATO Mark Rutte. Foto:SITA/AP
Svet Iné správy Iné správy z lokality Svet

Generálny tajomník NATOMark Rutte v utorok odmietol tvrdenia amerického prezidentaDonalda Trumpa, že európski spojenci by nemuseli prísť Spojeným štátom na pomoc v prípade aktivovania článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Zároveň vyhlásil, že napätie okolo Grónska si vyžaduje citlivé a premyslené diplomatické riešenie.

Pochybnosti o Európe

„Včera večer na tlačovej konferencii povedal, že pochybuje, či by Európania prišli na pomoc, ak by bol aktivovaný článok päť. Ja mu hovorím: áno, prišli by,“ povedal Rutte na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose. „Nemám žiadne pochybnosti, že Spojené štáty by prišli na pomoc Európe – a my by sme prišli na pomoc Spojeným štátom,“ dodal.

Rutte reagoval na Trumpove vyjadrenia v čase, keď americký prezident smeruje do Davosu a opakovane presadzuje nároky USA na Grónsko, autonómne územie Dánska, ktoré je členským štátom NATO.

Trumpove ambície

Pokiaľ ide o tento spor, šéf Aliancie sa vyhol priamemu hodnoteniu Trumpových ambícií, no zdôraznil potrebu dialógu. „Vidím, že v tejto chvíli existujú isté napätia, o tom niet pochýb. Nebudem ich komentovať, ale môžem vás uistiť, že jediným spôsobom, ako sa s nimi napokon vyrovnať, je premyslená diplomacia,“ uviedol Rutte.

Trumpove vyhlásenia o Grónsku vyvolali ostré reakcie v Európe a obavy z narušenia transatlantických vzťahov. Viacerí európski lídri v Davose v uplynulých dňoch zdôraznili, že rešpektovanie územnej suverenity spojencov je základným princípom Severoatlantickej aliancie.

Viac k osobe: Donald TrumpMark Rutte
Firmy a inštitúcie: NATO Organizácia Severoatlantickej zmluvySeveroatlantická alianciaSvetové ekonomické fórum (WEF)
Okruhy tém: americko-dánske vzťahy americko-európske vzťahy Americký prezident Generálny tajomník NATO Grónsko Severoatlantická zmluva

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk