Zelenskyj si nevie predstaviť spoluprácu v „Rade mieru“. Obáva sa, že spor o Grónsko odvráti pozornosť od skutočnej vojny

Ukrajinský líder sa obáva, že aktuálny spor medzi prezidentom USA a Európou o územie Grónska odvádza pozornosť spojencov od vojny, ktorú Rusko už štyri roky vedie proti Ukrajine.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Volodymyr Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: archívne, Tetiana Džafarová via AP
Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj v utorok potvrdil, že dostal pozvanie pridať sa k tzv. Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale nedokáže si predstaviť, že by v nej sedel spolu s ruským prezidentomVladimirom Putinom.

Odvádzanie pozornosti

„Pozvanie sme dostali, naši diplomati na tom pracujú,“ povedal Zelenskyj novinárom, no zároveň dodal: „Stále je pre mňa veľmi ťažké predstaviť si, že my a Rusko by sme mohli byť spolu v akejkoľvek rade.“

Ukrajinský líder zároveň vyjadril obavy, že aktuálny spor medzi prezidentom USA a Európou o územie Grónska odvádza pozornosť spojencov od vojny, ktorú Rusko už štyri roky vedie proti Ukrajine.

Konkrétny agresor a skutočné obete

„Obávam sa prípadnej straty pozornosti počas plnohodnotnej vojny,“ uviedol prezident. Doplnil však, že spor o ostrov, ktorý je autonómnym dánskym územím, a vojna na Ukrajine by sa nemali považovať za „zameniteľné“. Podľa Zelenského na Ukrajine prebieha vojna, ktorá má konkrétneho agresora a skutočné obete.

V súvislosti so sporom o Grónsko Zelenskyj vyzval USA na diplomatické rokovania s Európou. „Veľmi, veľmi si želám, aby Amerika počúvala Európu, aby ju skutočne počúvala v diplomatickom formáte,“ povedal s tým, že pevne verí, že nedôjde k žiadnym skutočným hrozbám.

