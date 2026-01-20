Zelenskyj si nevie predstaviť spoluprácu v „Rade mieru“. Obáva sa, že spor o Grónsko odvráti pozornosť od skutočnej vojny

Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj v utorok potvrdil, že dostal pozvanie pridať sa k tzv. „Rade mieru“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale nedokáže si predstaviť, že by v nej sedel spolu s ruským prezidentomVladimirom Putinom.
Odvádzanie pozornosti
„Pozvanie sme dostali, naši diplomati na tom pracujú,“ povedal Zelenskyj novinárom, no zároveň dodal: „Stále je pre mňa veľmi ťažké predstaviť si, že my a Rusko by sme mohli byť spolu v akejkoľvek rade.“
Putin v Trumpovej „Rade mieru“? Kremeľ potvrdil pozvanie, v hre je aj Gaza
Ukrajinský líder zároveň vyjadril obavy, že aktuálny spor medzi prezidentom USA a Európou o územie Grónska odvádza pozornosť spojencov od vojny, ktorú Rusko už štyri roky vedie proti Ukrajine.
Konkrétny agresor a skutočné obete
„Obávam sa prípadnej straty pozornosti počas plnohodnotnej vojny,“ uviedol prezident. Doplnil však, že spor o ostrov, ktorý je autonómnym dánskym územím, a vojna na Ukrajine by sa nemali považovať za „zameniteľné“. Podľa Zelenského na Ukrajine prebieha vojna, ktorá má konkrétneho agresora a skutočné obete.
Urazený Trump chce uvaliť 200-percetné clo na francúzske vína, Macron odmietol jeho „Radu mieru“
V súvislosti so sporom o Grónsko Zelenskyj vyzval USA na diplomatické rokovania s Európou. „Veľmi, veľmi si želám, aby Amerika počúvala Európu, aby ju skutočne počúvala v diplomatickom formáte,“ povedal s tým, že pevne verí, že nedôjde k žiadnym skutočným hrozbám.