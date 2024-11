Ukrajina dostane protipechotné míny. Už je neskoro, vraví bezpečnostný expert

Americký prezident Joe Biden schválil dodávku protipechotných mín Ukrajine. Tie poslúžia na spomalenie postupu ruskej armády na východe krajiny. Ako však v rozhovore pre web TV Nova povedal český bezpečnostný expert Milan Mikulecký, táto pomoc Bidenovej administratívy prišla „desať minút po dvanástej“.

Ukrajina ťahá za kratší koniec

Viacerí experti v ostatných týždňoch poukázali na to, že Ukrajina vo vojne „ťahá za kratší koniec“. Podľa Mikuleckého mala Ukrajina dostať protipechotné míny už dávno.

„Najneskôr v čase, keď začalo Rusko preberať iniciatívu na bojisku, už mali byť míny na ceste. Ideálne ešte podstatne skôr,“ podotkol. Vraví, že protipechotné míny sú zákerné zbrane, ktoré predstavujú ohrozenie aj pre civilistov.

„Pokiaľ míny používa pravidelná armáda a vedie si údaje o tom, kde sú uložené, tak sa potom tieto oblasti dajú odmínovať. Problémom je však využívanie týchto zbraní nepravidelnými jednotkami, napríklad v Afrike, kde potom vznikali veľké straty medzi civilistami, proti čomu sa postavila napríklad princezná Diana.“

Míny by sa mali opäť používať

Mikulecký tvrdí, že „by sme mali odstúpiť od Ottawského dohovoru“ o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení.

„Mali by sme začať míny opäť používať minimálne tam, kde majú svoj význam, napríklad pozdĺž hranice s Bieloruskom a ruskou Kaliningradskou oblasťou. A nie kvôli prebiehajúcej migračnej kríze, čo by mi niekto mohol podsúvať, ale práve preto, že to sú tie miesta, kadiaľ by Rusi mohli viesť útok na členské krajiny NATO,“ skonštatoval Mikulecký.