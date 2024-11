Ukrajinci zrejme zasiahli podzemný bunker ruských generálov v Kurskej oblasti

Ukrajinská armáda už pri útokoch na ruské územie začala používať nielen americké rakety dlhého doletu, ale pravdepodobne už aj britské rakety Storm Shadow. Naznačujú to najnovšie správy na špecializovanom webe Defense Express, ktorý tvrdí, že Ukrajinci zrejme zasiahli dôležitý podzemný bunker ruských generálov.

Na internete sa objavilo video z ukrajinského útoku v ruskej Kurskej oblasti, kde bol použitý pomerne významný počet rakiet. Na videu počuť asi 15 výbuchov, aj keď niektoré mohli pochádzať zo systémov protivzdušnej obrany.

Nemenej zaujímavý je však cieľ. Video bolo nakrútené vedľa historickej budovy sanatória pod správou administratívy ruského prezidenta.

Strategický komunikačný uzol

Podľa informácií Defense Express sa v objekte nachádzal strategický „komunikačný uzol“ a s najväčšou pravdepodobnosťou to bolo veliteľské stanovište. Nebolo by prekvapujúce, ak by tam pôsobili aj severokórejskí generáli.

Defense Express podotýka, že zatiaľ ide iba o odhad a ešte si treba počkať na oficiálne vyhlásenia. Zároveň však uvádza: „Jediným logickým vysvetlením, prečo minúť dosť značné množstvo rakiet Storm Shadow​ / SCALP na takýto objekt, je prítomnosť velenia ruskej armádnej skupiny v Kurskej oblasti spolu so severokórejskými generálmi.“

Sofistikovaná raketa

Hlavica Storm Shadow vážiaca 450 kilogramov bola špeciálne vytvorená na zasiahnutie chránených a opevnených objektov. Tieto rakety už zasiahli podobné stanovištia, ale na území Ukrajiny, ako bolo napríklad veliteľské stanovište ruskej Čiernomorskej flotily.

Riadená strela používa hlavicu, ktorá najskôr aktivuje nálož. Tá vytvorí dieru v prekážke a až potom do nej vletí vysokovýbušná časť rakety.