Vláda schválila zoznam katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav

Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila zoznam katastrálnych území s najväčšou naliehavosťou pre začatie pozemkových úprav na rok 2026. Komisia pre vyhodnotenie kritérií na stanovenie naliehavosti vykonania pozemkových úprav a výber katastrálnych území na základe výsledkov vyhodnotených kritérií zostavila zoznam katastrálnych území.
Výsledný zoznam
Výsledný zoznam obsahuje 120 katastrálnych území, ktoré získali najvyššie bodové ohodnotenia naliehavosti vykonania pozemkových úprav v celkovej odhadovanej cene viac ako 60 miliónov eur s DPH. V týchto územiach je podľa predloženého materiálu potrebné bezodkladne vykonať prípravné konania pozemkových úprav a následne verejne obstarať zhotoviteľa a začať pozemkové úpravy.
Odborná príprava pre projektantov pozemkových úprav sa po viac ako 20 rokoch opäť rozbieha - FOTO
V roku 2019 schválila Vláda SR uznesenie, že každý rok vyčlení a schváli 120 katastrálnych území na realizáciu pozemkových úprav. „Je to veľká téma dlhé roky. Slovenská republika z pohľadu rozdrobenosti pozemkov má veľký problém,“ uviedol po rokovaní vlády minister pôdohospodárstvaRichard Takáč a zdôraznil, že jedna vec je schválenie katastrálnych území vládou a druhá vec je verejné obstarávanie a realizácia týchto pozemkových úprav.
Upratané pozemky
Minister pripomenul, že v roku 2019 sa po schválení prvých katastrálnych území začalo verejné obstarávanie a v roku 2020 začali realizovať pozemkové úpravy 120 katastrálnych území. „Bohužiaľ, vláda, ktorá prišla v roku 2020 až 2023 nechválila ani nerealizovala ani jedny pozemkové úpravy,“ zdôraznil Takáč a dodal, že ho teší, že minulý rok spustili verejné obstarávanie na viac ako 90 katastrálnych území a pripravujú 120 ďalších.
„Vláda kontinuálne každý rok bude schvaľovať 120 katastrálnych území a vyčleňovať finančné prostriedky, aby sme za desiatky rokov mohli mať v zásade upratané pozemky na celom Slovensku z hľadiska rozdrobenosti,“ doplnil minister.