Príde do tretice ďalšie prekvapenie? Slovenské tenistky si idú proti Britkám po postup, v tíme je skvelá nálada a víťazná mentalita (foto)

Slovenské tenistky žijú svoj sen aj naďalej, keď sa dostali už do semifinále na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej (BJKC). Po zdolaní favoritiek zo Spojených štátov amerických a následne aj tímu nasadeného ako číslo štyri – Austrálie – sa dostali medzi najlepšie kvarteto po dlhých 11 rokoch.

Do semifinále prešli rodáčky spod Tatier úplne zaslúžene. Pri Američankách to bol boj o každú loptičku, rozhodovať musel až tretí set štvorhry, no proti „protinožkyniam“ stačili dva singlové súboje. Plánované deblové stretnutie sa tak ani nemusel konať.

Zaujímavosťou je, že medzi najlepšiu štvoricu turnaja prešiel iba jediný nasadený tím zo štyroch. Vlaňajšie víťazky z Kanady podľahli Britkám, ktoré sú naše aktuálne súperky, Češky podľahli Poľkám na čele so svetovou dvojkou Igou Swiatekovou, a napokon padli aj Austrálčanky.

Postúpili iba nasadené trojky z Talianska. Životnú sezónu predvádza svetová štvorka Jasmine Paoiliniová, ktorá nechýba v nominácii.

Štvorhru nebolo treba

Kto by to bol povedal, že rozhodnuté bude už po dvojhrách. Prekvapením sa stala nominácia Viktórie Hrunčákovej, ktorej agresívny štýl prakticky až na hrane stačil na Kimberly Birrellovú.

Slovenka zvládla rozhodujúce tretie dejstvo 6:3 na gemy. V celom dueli povolila súperke pri svojom podaní iba štyri brejkbaly, tri úspešne odvrátila. V zápase predviedla 15 es a zahrala až 32 víťazných úderov, hovoria štatistiky na oficiálnom webe turnaja. Slovensko tak získalo prvý bod.

Rebecca Šramková nastúpila s myšlienkou, že môže celý súboj prípadným víťazstvom ukončiť. Na druhej strane, Austrálčanka Alja Tomljanovicová vedela, že musí vyhrať. Nezachytila však úvod stretnutia, rýchlo prehrávala 4:0 na gemy a navyše sa aj zranila.

Zvyšok duelu sa prakticky už iba dohrával, čakalo sa, že „protinožkyňa“ stretnutie zrejme skrečuje. Nestalo sa tak, sympaticky bojovala, no aj pre náplasť na ľavom boľavom kolene nedokázala podať konkurencieschopný výkon.

Šramková získala pre Slovensko druhý rozhodujúci bod, štvorhra sa hrať ani nemusela.

Konečné nominácie

Američanky boli obrovské favoritky oproti našim hráčkam, o Austrálčankách to až tak neplatilo. Britky budú rozhodne vyrovnanejšími súperkami, pôjde o náročný súboj o finálovú účasť.

V prvej svetovej stovke majú dokopy tri hráčky, jedna z nich ani v nominácii nie je. Ide o Sonay Kartalovú, ktorej patrí 87. priečka na svete v rebríčku WTA. Vo výbere však nechýbajú Katie Boulterová (24. miesto) a bývalá svetová desiatka Emma Raducanuová (58.).

Ďalej sú v tíme aj Harriet Dartová (101.), Heather Watsonová (138.) a deblová špecialistka Olivia Nichollsová (39. v renkingu ženskej štvorhry). Práve posledná menovaná hráva posledné mesiace štvorhru po boku Slovenky Terezy Mihálikovej.

Kapitánkou tímu je bývalá tenistka 41-ročná Anne Keothavongová. V rebríčku bola najvyššie na 48. pozícii, na grandslamových turnajoch zašla najďalej do tretieho kola.

Hráčky spod Tatier sú nasledovné – Rebecca Šramková s úžasnou formou od septembra a renkingovým maximom (43.), Anna Karolína Schmiedlová (109.), Viktória Hrunčáková (238.), Renáta Jamrichová (381.) a deblová špecialistka Tereza Miháliková (41. pozícia v rebríčku ženskej štvorhry). Nehrajúcim kapitánom nie je nik iný ako 47-ročný Matej Lipták.

Kto si môže zahrať?

Predbežne sa môže rátať s obomi singlistkami, ktoré bojovali proti Austrálii. Hrunčáková milo prekvapila, víťazstvo zo štvorhry i dvojhry a jej agresívny štýl môžu na akúkoľvek Britku platiť.

Stále je tu možnosť, že ju môže nahradiť Schmiedlová, ktorá si na turnaji ešte nezahrala. Na olympijských hrách sa hneď v úvodnom kole postavila Boulterovej, zdolala ju hladko v dvoch setoch. Vtedy sa však hralo na parížskej antuke, tvrdý povrch v Málage sedí Britke viac, keďže na ňom zdolala obe súperky bez straty setu.

Šramková by mala s veľkou pravdepodobnosťou hrať opäť, famózna forma pokračuje aj v Pohári Billie Jean Kingovej, zdolala obe súperky 2:0 na sety.

Duo zo štvorhry Hrunčáková-Miháliková by sa tiež nemalo meniť. Otázne to však bude v prípade, keď sa deblový súboj bude musieť hrať pre vyrovnaný stav 1:1 na zápasy. Tam môže zahrať faktor únava, pokiaľ by do dvojhry zasiahla Hrunčáková.

Keothavongová nemá nad čím premýšľať, osvedčené duo Boulterová s Raducanuovou nestratilo vo svojich singlových zápasoch ani set. Dá sa preto očakávať, že sa nič meniť nebude a obe nastúpia.

Dumať sa môže nad dvojicou v debli. Do doterajšieho turnaja však ani nemuseli zasiahnuť. Vždy sa však nominovali Watsonová s Nichollsovou, zrejme tomu tak aj ostane v semifinále turnaja proti Slovensku.

Najmä, keďže posledná menovaná hráva s Mihálikovou. Tá takisto zasiahne do štvorhry, pokiaľ sa k nej dospeje.

Darí sa nám

S ročnou odmlkou si opäť slovenské tenistky zahrali na finálovom turnaji BJKC v španielskej Málage. Po suverénnom aprílovom triumfe v Národnom tenisovom centre v Bratislave nad Slovinskom sa už tretíkrát predstavili medzi elitnou svetovou dvanástkou.

Odkedy sa hrá súčasný formát (od roku 2021), tak chýbali iba raz, a síce minulý rok po domácom nezdare v kvalifikácii s Talianskom. To napokon dokráčalo až do finále, kde nestačilo na Kanadu.

Duel s Veľkou Britániou sa odohrá v utorok 19. novembra od 12.00 h.

Mesto s vyše 550-tisíc obyvateľmi hostí tento turnaj po prvý raz – bavíme sa však o ženskej súťaži. Muži si tu zahrali od roku 2022, od utorka sa tu predstavia už po tretí raz.

Prvé stretnutie bude medzi domácim Španielskom s lúčiacim sa Rafaelom Nadalom a Holandskom. Tento súboj začne po skončení nášho stretnutia s Britkami.