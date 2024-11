Britky túžia postúpiť do finále po 43 rokoch, odhodlané Slovenky budú proti

Už len štyri tímy môžu získať tenisový Pohár Billie Jean Kingovej za rok 2024. Do semifinále najprestížnejšej ženskej tímovej súťaže postúpili okrem Sloveniek aj Poľky, Talianky a tenistky Veľkej Británie.

Zatiaľ čo Talianky proti Poľkám nastúpia už v pondelok o 17.00 h, druhé semifinále Veľká Británia – Slovensko odohrajú v utorok po 12.00 h.

Jasné postupy

Už od soboty 16. novembra bola známa prvá semifinálová dvojica Taliansko – Poľsko. Talianky si poradili s Japonkami 2:1 a Poľky rovnakým výsledkom zdolali Češky. V nedeľu 17. novembra sa k postupujúcim do boja o prestížnu trofej pridali aj Slovenky a Britky.

Slovenské tenistky si poradili s Austrálčankami 2:0 už po dvojhrách a hráčky Veľkej Británie poslali domov obhajkyne titulu Kanaďanky rovnako už vo dvojhrách.

Kvalita, ktorú treba ukázať

Emma Raducanová zdolala Rebeccu Marinovú 6:0, 7:5 a Katie Boulterová jednoznačne prevýšila Leylah Fernandezovú 6:2, 6:4.

Táto Kanaďanka vlani vyhrala všetkých osem svojich dvojhier v Pohári Billie Jean Kingovej a priviedla Kanaďanky k celkovému triumfu.

„Všetky naše hráčky majú vysokú kvalitu, len ju musia ukázať na dvorci a veriť si. Nechcem tento výsledok preceňovať, ale prišli sme sem na to, aby sme do toho dali všetko s vierou vo víťazstvá. Zatiaľ sa tak deje a to ma napĺňa optimizmom do ďalších zápasov. Táto súťaž pre nás všetky znamená veľmi veľa,“ uviedla britská kapitánka Anne Keothavongová na webe billiejeankingcup.com.

Boulterová verí v celkový triumf

Britky postúpili do semifinále druhýkrát za posledné tri roky.

Vo finále sa ocitli dosiaľ len jedinýkrát, ešte v roku 1981 v ňom na čele s legendárnou Virginiou Wadeovou podľahli hráčkam Spojených štátov amerických.

„Súhlasím s tým, že toto je súťaž, v ktorej chce každá z nás vydať zo seba to najlepšie a možno ešte viac ako na obyčajných turnajoch. Ani by som sem nechodila, ak by som neverila, že to môžeme celé vyhrať. Sme už medzi najlepšími štyrmi a stať sa môže čokoľvek,“ prezradila Katie Boulterová.

Vzájomná bilancia pre Slovenky

Slovenské a britské tenistky sa dosiaľ stretli dvakrát a v oboch prípadoch uspeli Slovenky. V roku 2006 na antuke v bulharskom Plovdive v rámci I. skupiny euroafrickej zóny Slovenky zvíťazili 2:1 a pred štyrmi rokmi v kvalifikačnom súboji o svetovú skupinu rovnako na antuke, ale pod strechou NTC v Bratislave, vyhrali slovenské hráčky 3:1.

Vtedy zo súčasného výberu kapitána Mateja Liptáka vyhrali svoje dvojhry Anna Karolína Schmiedlová aj Viktória Hrunčáková, zatiaľ čo Šramková neuspela proti Heather Watsonovej.

Rozhodujúci bod získala Schmiedlová triumfom nad Harriet Dartovou.