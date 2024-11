Slovenské tenistky sú medzi kvartetom najlepších tímov planéty prvýkrát od roku 2013 (video+foto)

Slovenské tenistky postúpili už do semifinále Pohára Billie Jean Kingovej, najprestížnejšej súťaže ženských reprezentačných tímov. Po štvrtkovom triumfe nad hráčkami 2:1 zvládli Slovenky aj nedeľňajšie štvrťfinále, v ktorom už po dvojhrách zdolali Austráliu 2:0. Doteraz naposledy boli slovenské tenistky medzi kvartetom najlepších výberov planéty ešte v roku 2013.

V semifinále ich v utorok 19. novembra čakajú víťazky neskoršieho nedeľňajšieho štvrťfinále medzi tímami Kanady a Veľkej Británie. Kanaďanky sú obhajkyne titulu spred roka. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Poľsko a Taliansko.

Dala do toho srdce

Prvý bod slovenského tímu získala Viktória Hrunčáková, ktorá zdolala Kimberly Birrellovú, pričom v rebríčku WTA je Slovenka aktuálne o 126 nižšie. Duel trval 154 minút a slovenská hráčka napokon triumfovala 7:5, 6:7 (4), 6:3. Oficiálny web podujatia pripomenul, že Hrunčáková dosiahla v tímovej súťaži šiesty triumf bez prerušenia.

„Som veľmi spokojná s predvedenou hrou a s tým, že som získala pre Slovensko v dueli s Austráliou dôležitý prvý bod. Určite nám to dodá sebavedomie. Nechala som na kurte všetky sily, dala som do toho srdce a som rada, že to vyšlo,“ uviedla v úvodnej pozápasovej reakcii.

Splnený sen z detstva

Do druhej dvojhry kapitán Matej Lipták nominoval Rebeccu Šramkovú, ktorá aj vo štvrtok zvládla svoj singlový duel. V súboji s Aljou Tomljanovičovou ťahala za dlhší koniec najmä zásluhou kvalitnej hry. Situáciu jej mierne uľahčilo zranenie kolena jej súperky, ktoré utrpela v prvom sete, keď prehrávala 0:4. Nechala sa ošetriť a v zápase pokračovala, bolesť ju však zjavne limitovala. Zápas napokon trval 63 minút a Slovenka zvíťazila 6:1, 6:2.

„Nie som si istá, či ešte dokážem hrať lepšie,“ povedala Šramková nadnesene v rozhovore priamo na kurte. „Som veľmi šťastná, že sme postúpili už do semifinále. Už ako malé dievča som snívala, že budem Slovensko reprezentovať v tejto súťaži a tento sen sa mi splnil. Som na to nesmierne hrdá,“ dodala.

Vo štvrtom vzájomnom súboji tímov Slovenska a Austrálie sa zrodil premiérový triumfe hráčok spod Tatier. Predtým naposledy im v roku 2022 podľahli 1:2 v škótskom Glasgowe. Slovenky sa najlepšími hráčky planéty stali zatiaľ iba raz, v roku 2002 vo finále zdolali Španielsko.

Vnútorná sila tímu

„Je to neuveriteľný pocit. Som na moje dievčatá veľmi hrdý. Sme malá krajina a zdolali sme už dve veľké krajiny, veľa to pre nás znamená. V tíme máme veľkú vnútornú silu. Kráčame od zápasu k zápasu, vždy sa chystáme na ten najbližší. Dôležitý bol prvý zápas, Viktória za Slovenko vždy odohrá skvelé stretnutia, aby Rebecca v druhom mohla hrať uvoľnenejšie. Uvidíme, proti komu nastúpime v ďalšom súboji a ako to dopadne. Chceme si to užívať a udržiavať skvelú atmosféru v tíme,“ komentoval kapitán Lipták.

Keďže v nedeľu bolo rozhodnuté už po dvojhrách, stretnutie štvorhry sa vôbec nekonalo. Podľa pôvodnej nominácie v nej mali nastúpiť Hrunčáková s Terezou Mihalíkovou proti dvojici Ellen Perezová, Daria Savilleová.