NHL zažila rekordný úvod trhu s voľnými hráčmi. Kluby minuli viac ako 1,1 miliardy dolárov

Zámorská hokejová NHL počas úvodného dňa trhu s voľnými hráčmi zaznamenala rekordnú sumu, za ktorú jednotlivé kluby angažovali do svojich kádrov nové tváre. Počas pondelka našlo nové pôsobisko viac ako 100 hokejistov, pričom organizácie na ich zmluvy vyčlenili sumu viac ako 1,1 miliardy dolárov.

Je to priamy následok výraznejšieho zvýšenia platového stropu, po novom má hodnotu 88 miliónov USD v porovnaní so sumou 83,5 milióna v ostatnom ročníku.

Stamkos po 16 rokoch opustil Lightning

Rezonovala najmä aktivita klubu Nashville Predators, ktorý do svojho kádra získal dlhoročnú oporu Tampy Bay Lightning útočníka Stevena Stamkosa či jeho niekdajšieho spoluhráča v organizácii „bleskov“ a naposledy hráča Vegas Golden Knights krídelníka Jonathana Marchessaulta.

Stamkos opustil Lightning po 16 rokoch a podpísal s „predátormi“ kontrakt na štyri roky za 32 miliónov USD, Marchessault počas najbližších piatich sezón zarobí 27,5 milióna dolárov.

„V žiadnom prípade som si nepredstavoval, že nastane tento deň, ale stalo sa. Je to určite ‚horká pilulka‘, ale v Tampe sa už začalo zhmotňovať, že to tam nebude fungovať,“ uviedol Stamkos po zmene pôsobiska. Do Nashvillu prichádza aj obranca Brady Skjei na sedem rokov za 49 miliónov USD aj brankár Scott Wedgewood na dve sezóny za 3 milióny.

Obrovský deň pre budúcnosť celej organizácie

Generálny manažér Barry Trotz označil pondelok za „obrovský deň pre budúcnosť celej organizácie“. Jeho klub totiž podpísal kontrakty za 111,5 milióna USD. „Je to obrovské. Myslím si, že je to vážne vyhlásenia smerom k zvyšku ligy. Títo hráči vidia, ako pracujeme v organizácii. Máme čo ponúknuť a sme veľmi odhodlaní víťaziť. Zaviazali sme sa k tomu,“ uviedol Trotz.

Nezaháľali ani ďalšie kluby. Tím Tampa Bay Lightning podpísal zmluvu na 7 rokov za 63 miliónov USD s americkým útočníkom Jakom Guentzelom, ktorého tesne predtým získal z Caroliny Hurricanes. Úradujúci šampión profiligy Florida Panthers prišiel o pár hráčov z majstrovského kádra.

Obranca Brandon Montour sa so Seattlom Kraken dohodol na spolupráci v hodnote 50 miliónov dolárov na sedem rokov, Oliver Ekman-Larsson a Anthony Stolarz odišli do Toronta Maple Leafs, Ryan Lomberg do Calgary Flames a Kevin Stenlund do Utahu. Seattle angažoval aj Chandlera Stephensona, ktorý vlani získal titul s Vegas Golden Knights a v novom pôsobisku podpísal kontrakt na takmer 44 miliónov rozdelených do siedmich sezón.

Jake DeBrusk opúšťa Boston Bruins

Vancouver Canucks získal krídelníka Jaka DeBruska z Bostonu Bruins a podpísal s ním zmluvu na sedem rokov za 38,5 milióna, „medvede“ zase podpísali centra Eliasa Lindholma (7 rokov, 54,25 milióna USD) aj obrancu Nikitu Zadorova (6 rokov, 30 miliónov). Do New Jersey prišli obrancovia Brett Pesce (6 r., 33 miliónov) aj Brenden Dillon či útočník Stefan Noesen.

San Jose na štyri roky angažovalo Tylera Toffoliho (24 miliónov) a na dva iného útočníka Alexandra Wennberga (10 miliónov). Toronto okrem Ekmana-Larssona a Stolarza získalo aj obrancu Chrisa Taneva na šesť rokov (27 miliónov). Dallas Stars si udržal Matta Duchena na ďalšiu sezónu a podpísal obrancov Iľju Ľubuškina aj Matta Dumbu.

Klub Los Angeles Kings „prichýlil“ útočníka Warrena Foegeleho po jeho pôsobení v Edmontone a dal kontrakt bekovi Joelovi Edmundsonovi. Columbus Blue Jackets je novým pôsobiskom pre Seana Monahana (5 r., 27,5 milióna dolárov).

Niektoré zmluvy sa aj predĺžili

Florida Panthers po zisku Stanleyho pohára predĺžila zmluvu so Samom Reinhartom o osem rokov za 69 miliónov, Jordan Martinook pokračuje v Caroline (3 r., 9,15 milióna). Corey Perry s Connorom Brownom zostávajú v Edmontone, Oilers tiež získali Viktora Arvidssona aj Jeffa Skinnera, ktorého predtým Buffalo Sabres vykúpilo zo zmluvy.

Aktivitou hýrilo Chicago Blackhawks a podpísalo kontrakty s Tylerom Bertuzzim, Teuvom Teräväinenom, Craigom Smithom, Alecom Martinezom aj Laurentom Brossoitom, Washington Capitals sa dohodlol s Mattom Royom, Brandonom Duhaimem a Taylorom Raddyshom.

V uvedenom prehľade chýba Montreal Canadiens a jeho predĺženie spolupráce s mladým slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským o osem sezón v hodnote 60,8 milióna dolárov. Ide však o kontrakt, ktorý vstúpi do platnosti až v lete 2025, keďže 20-ročný košický rodák ešte má s Habs nováčikovský kontrakt na ročník 2024/2025.