Štyri body McDavida sú záruka víťazstva, Edmonton stále žije v boji o Stanleyho pohár (video)

Finále play-off a ani sezóna v NHL sa ešte nekončia. Hokejisti Edmontonu vyhrali na ľade Floridy 5:3 (1:0, 3:2, 1:1) a znížili stav finálovej série na 2:3. Druhé víťazstvo Edmontonu za sebou režíroval jeho kapitán Connor McDavid. Pripísal si štyri body (2+2) vrátane gólu do prázdnej bránky.

Vôbec po prvý raz v histórii bojov o Stanleyho pohár sa stalo, že jeden hráč si pripísal 4 body vo dvoch po sebe idúcich zápasoch finálovej série. Zároveň sa prvýkrát stalo, že mužstvo, ktoré v sérii prehrávalo 0:3, vyhralo piaty zápas na ľade súpera a znížilo na 2:3. Šiesty duel príde na rad v piatok v Edmontone.

Vrcholné číslo

McDavid sa v druhej tretine asistenciou podieľal na presilovkovom góle Zacha Hymana na 2:0 pre hostí a vzápätí sám zvýšil na 3:0, keď z ostrého uhla prekvapil Sergeja Bobrovského. Svoje vrcholné číslo však 26-ročný kapitán Oilers predviedol v 32. min, keď prekorčuľoval s pukom polovicu klziska a ako na podnose naservíroval puk Correymu Perrymu na gól na 4:1.

„Vidíte, ako hrá? V najťažších chvíľach, keď je mužstvo pritlačené k múru, prevezme ťarchu zodpovednosti na seba. Zasa raz ukázal, že je najlepší,“ zložil poklonu McDavidovi jeho spoluhráč Corey Perry.

„Každý z nás odovzdal všetko. Najmä v špeciálnych formáciách to bolo výborné. Najmä naše oslabenia si zaslúžia absolutórium. Dobre sme v nich bránili a ´Brownie´ nás pekným gólom správne nakopol. Pridali sa presilovkové formácie a hra v plnom počte bola tiež dostatočne dobrá. Zhora až nadol to bol totálne tímový výkon,“ skonštatoval Connor McDavid podľa oficiálneho webu NHL.

Famózny defenzívny zákrok

V tíme Floridy sa Matthew Tkachuk a Evan Rodrigues prezentovali gólom aj asistenciou, Tkachuk v samom závere pridal aj famózny defenzívny zákrok, keď v páde hokejkou zabránil posunu puku do prázdnej bránky domácich (vzápätí však McDavid predsa len pečatil na 3:5).

„Okrem toho, že sme sa v posledných dvoch zápasoch niečo naučili, sa pre nás nič nemení. Niektoré lekcie sme síce nepotrebovali, ale poučíme sa z toho,“ zhodnotil tréner Floridy Paul Maurice.

Edmonton je pripravený vyrovnať sériu

Edmonton je v najbližšom zápase na domácom ľade pripravený vyrovnať sériu na 3:3. Dobrú náladu po znížení série z 0:3 na 2:3 má aj tréner Kris Knoblauch.

„Už sme si zvykli, že nás ľudia odpisujú. Odpisovali nás počas základnej časti, odpisovali nás počas úvodných kôl play-off a tak je to aj vo finále. A my napriek tomu v júni stále hráme hokej. Táto partia si verí a neopúšťa sa za žiadneho stavu. Takže s úsmevom do šiesteho zápasu,“ cituje Knoblaucha web NHL.