Edmonton vyrovnal sériu z 0:3 na 3:3, o víťazovi Stanleyho pohára rozhodne siedmy zápas (video)

Sezóna NHL 2023/2024 sa neskončila ani v noci z piatka na sobotu. O víťazovi Stanleyho pohára rozhodne siedmy zápas.

Hokejisti Edmontonu Oilers zvíťazili v šiestom súboji finálovej série play-off na svojom ľade nad Floridou Panthers 5:1 a vyrovnali stav série na 3:3. „Olejárom“ sa podarilo ako prvému tímu zámorskej profiligy od roku 1945 vyrovnať stav finálovej série z 0:3 na 3:3.

Siedmy duel bude na klzisku panterov

Držiteľa trofeje definitívne spoznáme v noci z pondelka na utorok. Siedmy duel série sa bude hrať na klzisku „panterov“ v meste Sunrise na Floride.

Pri sťahovaní náskoku Floridy ťahal Edmonton v predchádzajúcich dueloch predovšetkým hviezdny Connor McDavid, ktorý v štvrtom a piatom zápase nazbieral spolu osem bodov. V ostatnom súboji však kanadský tím prevalcoval súpera aj bez bodového vkladu svojho kapitána.

Po prvý raz od roku 2015 vyhral Edmonton duel, v ktorom McDavid nebodoval a nevystrelil ani raz na bránku súpera. O presné zásahy domácich sa postarali Warren Foegele, Adam Henrique, Zach Hyman, Ryan McLeod a Darnell Nurse.

Ďalší zápas bude ten najťažší

Jediný gól hostí strelil Aleksander Barkov, keď v úvode tretej tretiny znížil na priebežných 1:3. Kapitán Floridy skóroval aj na začiatku druhej tretiny za stavu 0:2 z pohľadu Panthers, ale situácia sa po trénerskej výzve preverovala a napokon z toho bolo tesné postavenie mimo hry Sama Reinharta päť sekúnd pred zásahom Barkova a neuznaný gól.

„Aj napriek okolnostiam sme neochvejne verili. Bez ohľadu na to, čo sa počas sezóny stalo, vždy sme si hovorili, že by sme to mohli zvládnuť. Pripravila nás na to dlhá sezóna, v ktorej sme čelili nepriazňam. Ďalší zápas bude ten najťažší. Teší ma, že sme to dnes dokázali pred týmto davom fanúšikov. O pár dní budeme mať šancu to celé vyhrať,“ povedal Hyman, ktorý v tohtoročnom play-off zaznamenal už 16 gólov.

Mohli rozhodnúť už skôr

Viac ich v ostatných troch dekádach strelil len legendárny Joe Sakic, ktorý v roku 1996 skóroval osemnásťkrát.

„Panteri“ inkasovali v ostatných troch dueloch osemnásť gólov, pričom sami sa strelecky presadili iba päťkrát. V šiestom zápase mali v polovici duelu na konte iba štyri strely na bránku súpera.

„Máme pred sebou ešte jeden zápas. Vieme, že sme to mohli rozhodnúť už skôr, ale od začiatku sme boli pripravení na sedemzápasový priebeh série. Zo straty vedenia sa nám kolená nerozklepú. Budeme hrať doma a verím, že to zvládneme,“ zhodnotil obranca Floridy Dmitrij Kulikov.

31-ročné čakanie kanadského tímu

Ak Edmonton siedmy duel dotiahne do úspešného konca, stane sa po Toronte iba druhým tímom v histórii súťaže, ktorý dokráčal k zisku Stanleyho pohára po otočke z 0:3 na 4:3.

Maple Leafs to dokázali ešte v roku 1942. „Olejári“ by zároveň ukončili 31-ročné čakanie kanadského tímu na zisk najcennejšej hokejovej zámorskej trofeje. Zatiaľ posledný kanadský šampión bol Montreal v roku 1993.