Neúcta k hlave štátu alebo odvážne gesto? Študent gymnázia vysvetlil, prečo nepodal ruku prezidentovi Pellegrini - VIDEO

Prezident Peter Pellegrini zažil druhé odmietnutie za posledné dni. Najprv herečka Zdena Studenková odmietla štátne vyznamenanie a v pondelok mu študent gymnázia, ktorý mal na hrudi stuhu v ukrajinských farbách, nepodal ruku pri preberaní ocenenia.

Študent vysvetlil svoje správanie

Deväťnásťročný Simon Omaník, ktorý na seba v Prezidentskom paláci „upozornil“, svoje gesto nepovažuje za arogantné. Ako povedal v rozhovore pre Denník N, s Pellegrinim má osobný a politický problém, pretože podľa jeho názoru vyhral prezidentské voľby podvodom a klamstvom na ľuďoch.

„Okrem evergreenu populistických sľubov o lacných potravinách a lacnom plyne, ktoré populisti opakujú každé voľby, aj obvinil svojho protikandidáta z toho, že nás pošle do vojny na Ukrajine. Nikdy by nás do nej neposlal, a aj keby to urobil, nemalo by to žiadne racionálne opodstatnenie. Bolo to klamstvo a útok na najnižšie ľudské pudy strachu a u niektorých častí slovenského obyvateľstva možno aj protiukrajinského cítenia. A nemyslím si, že by bolo správne si s takýmto človekom podať ruku, respektíve sa s ním asociovať, pretože s ním hrubo nesúhlasím a myslím si, že je podvodník a klamár,“ uviedol.

Rovnakú situáciu zažila aj Radičová

V paláci v pondelok odovzdávali ocenenia pre 35 študentov, ktorí získali medaily v medzinárodných predmetových olympiádach a ocenení boli aj pedagógovia, ktorí im pomáhali v prípravách.

Omaník získal ocenenie za bronzovú medailu na Stredoeurópskej matematickej olympiáde v maďarskom Szegede a pri jeho preberaní na natiahnutú ruku prezidenta, ktorý mu chcel pogratulovať, reagoval odmietavým gestom.

Pellegrini však nie je prvý slovenský politik, ktorému študent nepodal ruku. Rovnaká situácia sa stala aj Ivete Radičovej pred 2. kolom prezidentských volieb v roku 2009. Vtedy to bol 20-ročný študent a odôvodnil to tým, že nesúhlasí s jej názormi.

Drucker: Chýba nám vzájomný rešpekt

Spoločne s prezidentom odovzdával ocenenia aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorého vzniknutá situácia ľudsky veľmi mrzí.

„Som presvedčený, že bez ohľadu na to, ako sa cítime, čo si myslíme, bez ohľadu na to, ako veľmi navzájom nesúhlasíme, mali by sme byť schopní aspoň podať si ruku a prejaviť vzájomný rešpekt, osobitne k hlave štátu – najvyššiemu a priamo občanmi zvolenému predstaviteľovi Slovenska. Aj to je vyspelosť národa a spoločnosti,“ uviedol na sociálnej sieti Facebook.



Šéfa rezortu školstva tiež mrzí, že sa tento akt stal predmetom politiky, osobne preto, že podľa vlastných slov systematicky a stále bojuje za to, aby školstvo nebolo predmetom politiky. Na záver svojho príspevku poďakoval študentom a študentkám za skvelé výsledky a prezidentovi Pellegrinimu za to, že mu na vzdelávaní a školstve záleží.

Na gesto študenta sú rôzne názory

Poslanec a líder hnutia Slovensko Igor Matovič označil študenta Simona za kráľa, ktorý si k podržtaške prišiel po ocenenie.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti Facebook uviedol, že považuje demonštratívne odmietnutie podania ruky prezidentovi, nielen za smutnú vizitku slovenskej reality, ale aj za nemiestny a zneucťujúci prejav k autorite a vážnosti hlavy štátu.

Eduard Chmelár hovorí, že mu zostáva rozum stáť, ale nie z arogancie nezrelého mladíka, ale z toho, že jeho pochabý čin oslavujú tí, ktorí sú pre mnohých ľudí, žiaľ, vzorom správania.

„Odmietnuť slušné správanie výhovorkou, že Pellegrini je podľa niektorých klamár a podvodník, je v tomto prípade rovnako neprípustné ako nedokázať si zachovať slušnosť vo vzťahu ku Korčokovi, lebo ten je podľa iných ešte väčší podvodník a navyše prevracač kabátov. Ak by sme si neslušné správanie ospravedlňovali vlastnými subjektívnymi úsudkami, celé Slovensko by sa prestalo zdraviť a podávať si ruky,“ napísal na sociálnej sieti Facebook.



Študentovo gesto podľa Chmelára, ktorý je bývalým poradcom premiéra Fica, nikdy nemôže byť prejav odvahy, ako sa vytešujú červené denníčky spolu s časťou opozície, ale prejav obludnej nevychovanosti.

Minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok považuje nepodanie ruky prezidentovi len preto, že má niekto svoj vlastný politický názor, za smutný symbol dnešnej doby.

„Je to dôsledok opozičnej progresívnej hystérie, ktorá znevažuje každého, kto nevolí ich. Spolu s vlajkou Ukrajiny, teda štátu, ktorý je stále vo vojne, a v kontexte nedávneho atentátu na premiéra je to presný opak pôvodného významu podania ruky,“ napísal v statuse na sociálnej sieti Facebook.



Vyzval tiež všetkých opozičných politikov a progresívnych novinárov, aby prestali šíriť nenávisť. „ Ja naopak podávam symbolicky ruku všetkým. Aj tým, ktorí majú iný politický názor ako ja. Slovensko je krásna a úspešná krajina a nemali by sme si ju pokaziť ďalším štvaním a zvyšovaním nenávisti,“ dodal.

Bývalý minister školstva Juraj Draxler si myslí, že o geste študenta by sa nijako prehnane debatovať nemalo, ale v tejto súvislosti je oveľa dôležitejšie niečo iné.

„Našim mladým nadaným matematikom (ako je on), ale aj študentom chémie, fyziky, alebo aj venujúcim sa robotike a podobne, sa stále v medzinárodných súťažiach darí. Ale deje sa to napriek, nie vďaka štátu. Ten talenty podporuje dosť slabo a o tom by sme sa mali baviť,“ myslí si Draxler.

Ľudia majú na gesto študenta samozrejme tiež rôzne názory a ako je rozdelená spoločnosť, tak aj teraz niekto v komentároch na sociálnych sieťach študenta chváli a niekto haní. A aký je váš názor, hlasujte v našej ankete.