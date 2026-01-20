Urazený Trump chce uvaliť 200-percetné clo na francúzske vína; Macron odmietol jeho „Radu mieru“

Prezident USADonald Trump pohrozil francúzskemu prezidentoviEmmanuelovi Macronovi zavedením 200-percentého cla na francúzske vína za to, že odmietol účasť v tzv. „Rade mieru“.
„Uvalím 200‑percentné clo na jeho vína a šampanské. A on sa pridá. Ale nemusí sa pridať,“ povedal Trump v pondelok pred novinármi na adresu francúzskeho lídra.
Francúzsko a Kanada dali zatiaľ Trumpovej „Rade mieru“ košom. Za členstvo platiť nebudeme, odkazuje Ottawa
Zdroj blízky Macronovi pre AFP už skôr potvrdil, že Francúzsko, ktoré je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, „nemá v úmysle odpovedať pozitívne“ na pozvanie do Trumpovej novovznikajúcej iniciatívy. Trump za členstvo v nej požaduje od jednotlivých štátov vstupnú platbu vo výške 1 miliardy dolárov.
Trump zároveň potvrdil, že do rady pozval aj ruského prezidentaVladimira Putina. „Áno, je pozvaný,“ povedal novinárovi, ktorý sa ho pýtal na Putinove členstvo v rade.