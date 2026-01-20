Urazený Trump chce uvaliť 200-percetné clo na francúzske vína; Macron odmietol jeho „Radu mieru“

Trump zároveň potvrdil, že do rady pozval aj ruského prezidenta Vladimira Putina.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
France New Caledonia
Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: Yoan Valat, Pool Photo via AP
Prezident USADonald Trump pohrozil francúzskemu prezidentoviEmmanuelovi Macronovi zavedením 200-percentého cla na francúzske vína za to, že odmietol účasť v tzv. Rade mieru.

„Uvalím 200‑percentné clo na jeho vína a šampanské. A on sa pridá. Ale nemusí sa pridať,“ povedal Trump v pondelok pred novinármi na adresu francúzskeho lídra.

Zdroj blízky Macronovi pre AFP už skôr potvrdil, že Francúzsko, ktoré je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, „nemá v úmysle odpovedať pozitívne“ na pozvanie do Trumpovej novovznikajúcej iniciatívy. Trump za členstvo v nej požaduje od jednotlivých štátov vstupnú platbu vo výške 1 miliardy dolárov.

Trump zároveň potvrdil, že do rady pozval aj ruského prezidentaVladimira Putina. „Áno, je pozvaný,“ povedal novinárovi, ktorý sa ho pýtal na Putinove členstvo v rade.

