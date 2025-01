Studenková odmietla štátne vyznamenanie od prezidenta Pellegriniho, skritizovala stav slovenskej kultúry

aktualizované 10. januára, 12:12

Herečka Zdena Studenková odmietla vyznamenanie od prezidenta Petra Pellegriniho. Informoval o tom Denník N s tým, že Studenkovú oslovili, no tá sa poďakovala a slušne odmietla.

Jasný postoj

„Nemám potrebu prevziať toto ocenenie v situácii, v akej sa momentálne nachádza kultúra na Slovensku,“ povedala Studenková pre Denník N.

Denník pripomenul, že Studenková sa nezvykne vyjadrovať k politickým a spoločenským témam, no stanovisko zaujala napríklad po teroristickom útoku na Zámockej ulici v Teplárni. Vtedy sa verejne zastala LGBTI komunity a práv LGBTI ľudí. Jasný postoj vyjadrila aj k ponuke Kancelárie prezidenta SR.

Nemohla to urobiť

Pre Denník N uviedla, že ak by to bolo za iných okolností, nemala by problém toto vyznamenanie prijať a bolo by to pre ňu cťou. „Vzhľadom na to, čo sa deje v kultúre, som to urobiť nemohla,“ povedala Studenková, podľa ktorej situáciu v kultúre nikto nerieši a ešte sa v nej pritvrdzuje.

Denník spresnil, že v Studenkovej vysvetlení, prečo neprijala vyznamenanie, nezaznelo meno ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS). Z jej slov je však podľa denníka jasné, že hovorí o dianí počas jej ministrovania.

Vyznamenanie za úctu a vďaku

Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že Studenková vyznamenanie neprijala. Ako podotkol, ide o štátne vyznamenanie SR, ktoré sa udeľuje za zásluhy, a ako úcta a vďaka všetkým tým, ktorí niečím prispeli k rozvoju Slovenska alebo urobili nejaký zásadný počin.

„Pani herečka Zdena Studenková vzhľadom na svoje nedávne jubileum bola v užšom výbere kandidátov, ktorí by mohli obdržať štátne vyznamenanie. Nakoniec sa rozhodla, že túto úctu a vďaku od Slovenskej republiky a jej občanov za jej celoživotné dielo odmietne. Je to jej rozhodnutie a plne ho rešpektujem,“ uviedol prezident a zdôraznil, že štátne vyznamenanie nemá nič s aktuálnou politickou situáciou. Ide podľa neho o najvyššia česť, akú môže občan SR dostať.

„Studenková sa túto česť rozhodla neprijať,“ dodal Pellegrini a uzavrel, že na Slovensku je dostatok ďalších osôb, ktoré si za svoju prácu vyznamenanie zaslúžia.