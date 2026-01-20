Odišiel kráľ elegancie: Valentino obliekal legendy, žil pre krásu a zmenil svet módy

Valentino obliekal elitu svetového spoločenského života – od Jackie Kennedyovej a princeznej Diany až po Elizabeth Taylorovú, Audrey Hepburnovú či Juliu Robertsovú.
Taliansky módny návrhár Valentino Garavani zomrel v pondelok vo veku 93 rokov. Správu o úmrtí zverejnila talianska tlačová agentúra ANSA. Garavani, zakladateľ módnej značky Valentino, zomrel vo svojom dome v Ríme, uviedla ANSA s odvolaním sa na Nadáciu Valentina Garavaniho a dlhoročného obchodného partnera a priateľa Giancarla Giammettiho. Pohreb sa uskutoční v piatok v Ríme, verejnosť sa s ním bude môcť rozlúčiť ešte v stredu a vo štvrtok.

Valentino obliekal elitu svetového spoločenského života – od Jackie Kennedyovej a princeznej Diany až po Elizabeth Taylorovú, Audrey Hepburnovú či Juliu Robertsovú. Jeho modely, často v ikonickej „Valentino červenej“, sa stali symbolom nadčasovej elegancie.

Luxus nebol pre Valentina len pracovným rukopisom, ale spôsobom života. Žil v Ríme, New Yorku, Paríži a Švajčiarsku, lietal súkromným lietadlom a plavil sa na 50-metrovej jachte. Sám priznával, že krása bola jeho posadnutosťou: „Túto chorobu mám od detstva. Mám rád iba krásne veci,“ povedal v roku 2007 pre taliansku verziu časopisu Elle.

Narodil sa v roku 1932 v meste Voghera a už ako tínedžer odišiel do Paríža, kde ho formovala móda Christiana Diora. Vlastný módny dom v Ríme založil v roku 1960 a okamžite zaujal. Zlom prišiel po stretnutí s Jackie Kennedyovou, pre ktorú zhotovil svadobné šaty na jej sobáš s Aristotelom Onassisom.

Z aktívnej tvorby odišiel v roku 2008, no jeho vplyv pretrval. V roku 2011 vzniklo Virtuálne múzeum Valentina Garavaniho, ktoré ponúklo pohlcujúci 3D zážitok z histórie a tvorby módneho domu a dalo svetu vôbec prvé virtuálne múzeum módy.

