Odstrel medveďov bude jednoduchší, ministerstvo predstavilo usmernenia aj pri vyhlasovaní mimoriadnych situácií (video)

aktualizované 18. júla, 14:08

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR usmerňuje okresné úrady, správy národných parkov i štátnych ochranárov, ako by mali postupovať pri vyhlasovaní mimoriadnych situácií pre výskyt medveďa v blízkosti ľudských obydlí podľa novej legislatívy.

Efektívne vyhlasovanie mimoriadnych situácií by malo prispieť k urýchleniu a zjednodušeniu ochrany zdravia i majetku ľudí.

Vyhlasovanie mimoriadnej situácie

Ako informovalo MŽP SR, mimoriadnu situáciu by po novom mali vyhlasovať spravidla okresné úrady, a to na základe žiadostí od dotknutých samospráv, v katastroch ktorých vznikla mimoriadna situácia v súvislosti s výskytom medveďa.

„Ak mimoriadna udalosť vznikne výlučne v katastrálnom území jedného mesta alebo obce, mimoriadnu situáciu môže vyhlásiť priamo aj dotknuté mesto či obec. Taktiež môže nastať situácia, že budú dotknuté dva a viaceré okresy, v takom prípade bude mimoriadnu situáciu vyhlasovať okresný úrad v sídle kraja,“ uviedla štátna tajomníčka MŽP SR Gabriela Matečná (SNS).

Kritická situácia

Štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa (nom. SNS) je toho názoru, že súčasná situácia s populáciou medveďa hnedého je kritická a v ohrození sú i ľudské životy.

„Prirodzený areál výskytu medveďa je nasýtený a medvede sa rozširujú aj do oblastí mimo prirodzeného prostredia. Preto sme presadili legislatívnu zmenu, ktorá zjednoduší postup pri eliminácii problémových medveďov. A v tejto súvislosti v súčasnosti usmerňujeme všetky kľúčové subjekty pri aplikácii novely zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, ako aj zákona o ochrane prírody a krajiny,“ uviedol.

Žiadosť o výnimku na usmrtenie medveďov

Na základe odporúčaní krízového štábu budú môcť užívatelia poľovných revírov žiadať o výnimku na usmrtenie medveďov. V lokalitách, kde bol výskyt medveďov ohrozujúcich obyvateľstvo zaznamenaný opakovane, by mala byť vymedzená zóna, kde ich bude možné loviť. V predmetných zónach bude zakázané vykladať potravu do lovísk, aby sa vylúčilo lákanie medveďov do takýchto zón.

„Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany na usmrtenie medveďa hnedého bude obsahovať napr. údaje o počte problémových jedincov tejto šelmy, mapový podklad so zakreslením hraníc katastrálneho územia a navrhovanej časti revíru, v ktorej bude možné lov uskutočniť. Rovnako aj navrhovaný počet jedincov, ktorý bude možné odloviť,“ uvádza envirorezort. Ministerstvo podklady vyhodnotí a rozhodne o tom, či výnimku udelí.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dohoda medzi odborníkmi

Matečná uviedla, že postup je výsledkom dohody medzi odborníkmi z viacerých rezortov, okrem životného prostredia aj vnútra a pôdohospodárstva, ale aj štátnych ochranárov a poľovníkov. Podľa riaditeľa Slovenskej poľovníckej komory Imricha Šubu predošlé vlády s poľovníckou obcou o manažmente medveďa hnedého nekomunikovali.

„Ochranu živočícha, aj keď zákonom chráneného, povýšili nad ochranu ľudského života. Som rád, že dnes si už dokážu sadnúť za jeden stôl ochranári aj poľovníci a prinášať riešenia, ktoré ochránia ľudí, ich majetok a rovnako prispejú k zachovaniu zdravej populácie medveďa na Slovensku,“ vyjadril sa.

Evidencia počtu ulovených medveďov

Počty ulovených medveďov by mala evidovať Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR. Počet ulovených jedincov budú povinne nahlasovať i správy národných parkov.

„Okrem samotného počtu ulovených jedincov budú štátni ochranári evidovať aj DNA vzorky jedincov či GPS súradnice miesta ulovenia,“ informuje MŽP SR.

Stovky hlásení o výskyte medveďa

Generálny riaditeľ ŠOP SR Štefan Kysel uviedol, že za prvých šesť mesiacov tohto roka evidujú viac ako osem stoviek hlásení o výskyte medveďa. Doplnil, že pred niekoľkými dňami spustili i činnosť operačného strediska pre efektívnejšie nahlasovanie rizík na telefónnom čísle 18 081.

„Číslo bude slúžiť 24 hodín, sedem dní v týždni pre nahlasovanie nebezpečných situácií s možným vznikom rizika, pre nahlasovanie škôd, ako aj nahlasovanie útokov v súvislosti s medveďom hnedým,“ dodal Kysel.

Premrhaných osem mesiacov

Podľa poslankyne hnutia Progresívne Slovensko (PS) a podpredsedníčky parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamary Stohlovej sa potvrdili ich slová a SNS priznala, že nevedia situáciu s medveďmi zázračne vyriešiť. Tvrdí, že opísaný postup bol možný aj pred prijatím predmetného zákona.

„Výsledkom je, že vláda premrhala osem mesiacov, keď sa mohla sústrediť na problémové strety, riešiť prevenciu, zvyšovať ochranu ľudí a adresovať ich obavy. Namiesto toho vytvárali zbytočný duplicitný systém, ktorý neprináša nič nové, iba daňových poplatníkov stojí ďalšie peniaze,“ kritizuje poslankyňa.

Prvoradé sú záujmy poľovníkov

Ako príklad uviedla zriadenie novej linky na nahlasovanie medveďov, ktorú podľa Stohlovej nik nechce používať a aj tak napokon presmeruje na číslo 112.

„SNS zároveň ukázala, že ochrana ľudí pre nich nie je prioritou, prvoradé sú záujmy poľovníkov. Nijako inak si nemožno vysvetliť, že na jednej tlačovke zároveň tvrdia, že kukuričné polia sú pre medvede obrovským lákadlom, ale vnadiská, na ktoré sa kukurica ukladá, riešiť nebudú,“ uzavrela.