Odpadové hospodárstvo čakajú veľké zmeny, štát chce obmedziť skládkovanie a podporiť recykláciu

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2035 je udržateľné odpadové hospodárstvo zamerané na postupný prechod k obehovému systému. Vplýva to zo Stratégie odpadového hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2035, ktorú v utorok schválila vláda.
Tento dlhodobý cieľ v sebe podľa rezortu životného prostredia zahŕňa komplexnú škálu činností, opatrení, legislatívnych zmien a finančnej podpory tak, aby reflektoval priority hierarchie odpadového hospodárstva pre všetky jeho časti.
Priorita prevencie, opätovného použitia a recyklácie
„To znamená najvyššiu prioritu pre predchádzanie vzniku odpadu s podporou opätovného použitia a opráv, prípravu pre opätovné použitie a recykláciu. Preferovanie a realizácia týchto priorít v praxi všetkými zúčastnenými zainteresovanými stranami spolu s podporou vzdelávania a výskumu zabezpečí potrebné zmeny a prinesie benefity tak v odpadovom hospodárstve, ako aj v širšom meradle – podnikom, verejným orgánom a spotrebiteľom,“ uviedlo v dokumente ministerstvo.
Keďže je komunálny odpad jeden z najnáročnejších prúdov odpadu, čo podľa envirorezortu vyplýva z jeho veľmi rôznorodého a zmiešaného zloženia, blízkosti od obyvateľov, vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, vyžaduje si špeciálnu pozornosť.
„Pri komunálnom odpade presadzuje SR smerovanie k množstvovému zberu zameraním sa na zlepšovanie triedeného zberu jednotlivých zložiek a plánuje sa vypracovanie plánu úpravy poplatkov pre oblasť odpadového hospodárstva,“ zdôraznilo ministerstvo v stratégii. Ďalej je tiež podľa rezortu potrebné venovať pozornosť biologicky rozložiteľnému odpadu, použitému textilu a odpadu z textilu, potravinovému odpadu, zlepšovaniu nakladania so špecifickými prúdmi odpadov patriacimi pod systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ako aj priemyselnému odpadu, ktorý pre svoje špecifické zloženie čelí rôznym výzvam vo vzťahu k nakladaniu s ním.
Využitie odpadu pri výrobe cementu
„Snaha je zabezpečiť aj dostatočné kapacity na spracovanie nebezpečných odpadov, ktoré sa počas ostatných rokov z viacerých dôvodov znižujú, konkrétne pre odpad zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a z priemyslu,“ skonštatoval rezort životného prostredia.
SR sa podľa ministerstva dlhodobo snaží o znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky. „V tomto smere je podstatným krokom nastaviť mechanizmus zvyšovania poplatkov v odpadovom hospodárstve, ktoré napomôže k presmerovaniu odpadu zo skládky odpadov k vyšším priečkam hierarchie odpadového hospodárstva k opätovnému použitiu, príprave na opätovné použitie, recyklácii, a pre už nerecyklovateľný odpad jeho presmerovanie do zariadení na energetické zhodnocovanie odpadu,“ zdôrazňuje ministerstvo v stratégii.
Zároveň je podľa rezortu dôležité tiež zabezpečiť využitie odpadu vzniknutého na území SR v spoluspaľovacích zariadeniach na výrobu cementu, ktoré by postupne zvyšovali svoje kapacity energetického zhodnocovania odpadov spracovaných na alternatívne palivá.