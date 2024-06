Medveď mal hostinu pri rodinnom dome. Musela som malú prehodiť cez plot, hovorí žena z Liptova

Žena z Jamníka na Liptove vyrušila pred pár dňami medveďa, ktorý neďaleko jej domu za bieleho dňa zaútočil na ovcu. Ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, uvidela ho spolu so svojou trojročnou dcérou, s ktorou si chcela pri potoku hádzať kamienky.

„Iba zrazu pozerám, že v potoku niečo biele, ešte hovorím dcérke, že Anička, pozri to je susedovie pes,“ povedala žena. Nebol to však pes, ale ovca z neďalekého salaša. Zviera ešte žilo a keď prišla bližšie, všimla si medveďa. Ten ťahal ovcu do potoka.

Spolu s dcérou bola vzdialená od medveďa približne tri metre. „Hneď som malú chytila. Úplne som bola taká, že musím zachovať kľud a ja som naozaj s kľudom prehodila tú malú cez plot mame. Lebo som si povedala, že keby som začala utekať, alebo kričať ktovie ako by to dopadlo,“ uviedla žena.

V potoku šelma trhala ovcu vyše hodiny. Zábery žena natočila, keď bola so svojou dcérou v doma bezpečí. Odtiaľ privolala aj zásahový tím.