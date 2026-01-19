Európska komisia ustupuje od sľubovaného zákazu kožušinových fariem, ignoruje názor 1,5 milióna ľudí

Európska komisia ustupuje od sľubovaného zákazu kožušinových fariem a namiesto toho pripravuje len ich reguláciu. Európska občianska iniciatíva „Európa bez kožušín“ získala historickú podporu 1,5 milióna ľudí, ktorí žiadali ukončenie tohto druhu podnikania. Aktuálne informácie však naznačujú, že Komisia hľadá spôsoby, ako priemysel zachovať prostredníctvom úpravy dobrých životných podmienok zvierat.
Stanoviská odborníkov
„Týmto krokom ignoruje vôľu 1,5 milióna ľudí aj vedecké dôkazy o utrpení zvierat,“ uviedlo združenie Humánny pokrok, ktoré zároveň vyzýva verejnosť, aby žiadala Komisiu nasledovať príklad Slovenska a tento priemysel definitívne ukončila. Verejnosť môže vyjadriť svoj postoj prostredníctvom stránky www.europabezkozusin.sk.
Európu bez kožušín chce viac ako 1,5 milióna občanov. Zvieratá sú držané v tesných klietkach a zabíjané
Odborníci a odborníčky dlhodobo tvrdia, že v kožušinovom chove nie je možné zabezpečiť pre zvieratá adekvátne podmienky. Potvrdzujú to podľa nich aj hodnotenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), podľa ktorých zvieratá ako norky či líšky v stiesnených podmienkach trpia stresom a nemožnosťou prejavovať svoje prirodzené potreby, čo vedie k vážnym poruchám správania a fyzickému utrpeniu.
„To, čo sledujeme, je pokus o zradu verejnosti v priamom prenose. Je absolútnym barbarstvom, aby v 21. storočí zvieratá trpeli a zomierali len kvôli chamtivosti úzkej skupiny ľudí z tohto krvavého priemyslu,“ uviedol riaditeľ Humánneho pokroku Martin Smrek. Organizácia pripomína, že Slovensko patrí medzi štáty, ktoré už tento problém vyriešili prijatím zákazu.
Viac než 20 krajín ho už odmietlo
Nie je však osamotené – kožušinový priemysel už legislatívne odmietlo viac ako 20 európskych krajín vrátane Rakúska, Českej republiky či Poľska, ktoré chovy buď úplne zakázali, alebo prijali také prísne regulácie, ktoré ich fungovanie znemožnili.
VIDEO: Petícia žiada koniec chovu kožušinových zvierat. Podpísali sa už tisícky ľudí
„Verejnosť už roky masívne volá po konci tejto zvrátenosti, kde sa zvieratá dusia v plynových komorách a sú sťahované z kože. Na Slovensku sme to zastavili, teraz je čas dotiahnuť tento boj do konca v celej EÚ. Komisia by nemala ignorovať jasný hlas 1,5 milióna ľudí ani vedecké poznatky, ktoré potvrdzujú, že kožušinové chovy patria na smetisko dejín,“ dodal Smrek. Udržiavanie tohto priemyslu je podľa neho otázne aj z ekonomického hľadiska. Kožušinové farmy v Európe čelia poklesu dopytu a stovky módnych značiek a reťazcov sa zaviazali kožušiny nepoužívať.