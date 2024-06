Pavol dvakrát stretol medveďa na rovnakom mieste. Bál sa ho odfotiť, aby nezaútočil na auto

Pavol z Martina sa druhýkrát stretol s medveďom na tom istom mieste v blízkosti dediny. Ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, muž vystúpil z auta, aby mohol zaparkovať, keď ho prekvapil medveď.

Našťastie sa mu podarilo ukryť naspäť do vozidla a spoza volantu sledoval, čo robí šelma. Neodradil ju ani zvuk z naštartovaného motora. „Medveď stál. Nejavil vôbec známky, že by chcel utiecť. Keď som si sadol do auta, tak ho začal obchádzať, pozeral sa, čo robím,“ opísal muž.

Muž bol natoľko vystrašený, že nedokázal ani vytiahnuť telefón, aby si medveďa odfotil. „Nevedel som, či náhodou náhodou nezaútočí na auto. Ale len pozeral a ovoniaval,“ dodal muž. Po pár minútach zviera odišlo. Ako povedal pre televíziu, nie je to prvýkrát, čo stretol na tomto mieste medveďa. Vlani mal tiež stret so šelmou, keď chytal ryby.

„Odbehol kdesi do trávy a tam ostal. Mal som chyteného pleskáča v sieťke, on išiel k tej sieťke s rybou. Ale potom ma zbadal a odišiel,“ povedal muž, ktorý si dokonca myslí, že to bol rovnaký medveď. Len odvtedy trochu podrástol.

