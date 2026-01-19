Európsky úrad pre boj proti podvodom preveruje PPA pre penziónovú kauzu, mohlo ísť o systémové zlyhanie

Zástupcovia Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) prišli koncom uplynulého týždňa na kontrolu do Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Ako informoval Denník N, dôvodom bola takzvaná penziónová výzva. Denník pripomenul, že podnety na kontrolu dostal OLAF aj po absolvovaní kontrol delegácií europoslancov. Jednu z nich viedol Tomáš Zdechovský z českej strany KDU-ČSL, ktorý bol po návšteve Slovenska mimoriadne kritický.
Systémové zlyhanie
Podľa Denníka N kontrola nesúvisela len s konkrétnymi projektmi, ale i so samotnou výzvou. „Ak sa táto informácia potvrdí, znamenalo by to, že v Bruseli nemajú podozrenia len z individuálneho zneužitia pravidiel, ale aj, že mohlo ísť o systémové zlyhanie,“ napísal denník. O individuálnych zlyhaniach podľa neho hovoril minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).
„Minister Takáč od začiatku upozornenia na penziónovú výzvu zľahčuje. Vyhlásil, že preňho už nie je témou. Opakuje, že keď boli predstavitelia súčasnej opozície pri moci, mohli projekty kontrolovať a vyvodzovať zodpovednosť,“ uviedol denník.
Rozvoj cestovného ruchu
OLAF bol podľa denníka vo svojich odpovediach ku kontrole strohý, keďže vyšetrovanie stále prebieha. „Zdôraznil však, že kontrola neznamená automaticky, že sa konkrétne subjekty či osoby dopustili podvodu,“ zdôraznil denník.
Takzvaná penziónová výzva bola zverejnená v júni 2015 a ukončili ju v septembri toho istého roka. „Eurofondy mali smerovať do rozvoja cestovného ruchu. V posledných mesiacoch pribúdajú odhalenia, že viaceré „penzióny“ v skutočnosti nikoho neubytovali alebo ubytovanie ponúkali tak, aby ich nikto nenašiel,“ dodal denník.