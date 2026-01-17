Ako pripraviť teplé parenisko a predbehnúť sezónu o celé týždne

Zistite, ako pripraviť teplé parenisko už v zime a predbehnúť záhradkársku sezónu o celé týždne. Praktický návod, osvedčené postupy a tipy skúsených záhradkárov pre bohatú a skorú úrodu.
Ako pripraviť teplé parenisko a predbehnúť sezónu o celé týždne
Ilustračné foto: Getty Images
Vonku mrzne, pôda je tvrdá ako kameň a záhrada na prvý pohľad spí zimným spánkom. Skúsení záhradkári však vedia, že práve január rozhoduje o tom, kto bude mať na jar náskok. Kým väčšina ľudí ešte len listuje v katalógoch semien, v dobre pripravenom teplom parenisku už môže začať prvý výsev. Stačí trochu plánovania, správne vrstvy a teplo, ktoré si príroda vytvorí sama.

Teplé parenisko nie je žiadna moderná vychytávka. Používali ho už naši starí rodičia – a fungovalo im to bez elektriny či vykurovania. Dnes sa k tejto metóde mnohí vracajú. Je ekologická, lacná a pri správnej príprave mimoriadne účinná.

Prečo má zmysel začať už v januári

Januárové teploty pod nulou síce nedovoľujú sejbu do nevykurovaných skleníkov, no teplé parenisko funguje inak. Zdrojom tepla nie je slnko ani elektrina, ale prirodzený rozklad organickej hmoty. Vďaka nemu vzniká stabilné teplo, ktoré dokáže udržať pôdu nad bodom mrazu aj počas chladných nocí.

Výsledok? Silné priesady, skoršia úroda a menšie riziko, že vás na jar zaskočí počasie.

Prvý krok: skontrolujte konštrukciu

Ešte predtým, než začnete vrstviť hnoj a zeminu, venujte pozornosť samotnému parenisku. Okná musia dobre dosadať na konštrukciu. Ak cez škáry uniká teplo, celý efekt sa výrazne oslabí.

  • Pri drevených pareniskách skontrolujte, či drevo nie je poškodené vlhkosťou alebo hnilobou. Prípadné trhliny opravte.
  • Hliníkové konštrukcie s polykarbonátovým vekom prezrite najmä po zime – praskliny či uvoľnené spoje sa oplatí vyriešiť hneď.

Tip od záhradkára z Oravy:
„Ak okná netesnia dokonale, pomôže obyčajná tesniaca páska. Je to detail, ale rozdiel v teplote pocítite okamžite.“

Bez hnoja to nepôjde. Alebo áno?

Základom teplého pareniska je čerstvý konský hnoj. Pri rozklade produkuje veľké množstvo tepla a dokáže vyhriať priestor na ideálnu teplotu pre klíčenie.

Nemáte k nemu prístup? Nevadí. Použiť môžete aj:

  • zmes kompostu a slamy,
  • starší kravský hnoj (efekt bude slabší),
  • alebo len kvalitný kompost – rátajte však s miernejším ohrevom.

Hnoj navrstvite do pareniska a jemne ho ušliapte, aby sa v ňom netvorili veľké vzduchové dutiny.

Lístie ako prirodzená izolácia

Ak ste na jeseň chránili pôdu v parenisku lístím, teraz ho nevyhadzujte. Zhrňte ho ku stenám. Vytvorí prirodzenú izolačnú vrstvu, ktorá pomôže udržať teplo tam, kde ho potrebujete.

Na hnoj alebo slamu následne rozprestrite približne 5 cm vrstvu suchého lístia. Tá oddelí teplú spodnú vrstvu od pôdy a zabezpečí rovnomerné sálanie tepla.

Kvalitná pôda rozhoduje o úspechu

Rýchlenie zeleniny si vyžaduje inú pôdu než bežné záhony. Ideálna je humózna, vzdušná a výživná zemina s neutrálnym až mierne zásaditým pH (7 – 7,3).

Osvedčený recept:

  • 2 diely dobre vyzretého kompostu
  • 1 diel záhradnej zeminy
  • 1 diel piesku

Takto pripravenú zmes navrstvite na lístie. Hrúbka pôdnej vrstvy by mala byť aspoň 20 – 25 cm.

Tip od skúseného pestovateľa:
„Pôdu si vždy pripravujem pár dní vopred a nechám ju v parenisku ‚pracovať‘. Keď po vložení ruky cítite príjemné teplo, je čas siať.“

Ako parenisko ešte viac vyhriať

Po uzavretí okien môžete parenisko prekryť slamenými rohožami alebo starými dekami. Tie výrazne znížia únik tepla počas noci a ochránia mladé výsevy pred prudkými výkyvmi teplôt.

Počas slnečných dní ich naopak odhrňte, aby sa priestor neprehrial a pôda mala dostatok svetla.

Čo môžete vysievať ako prvé

Do dobre pripraveného teplého pareniska môžete už koncom januára vysievať:

  • šalát,
  • reďkovku,
  • skorý kaleráb,
  • pór,
  • cibuľu zo semien,
  • zeler na priesady.

Dôležité je pravidelne vetrať – krátko, ale často. Zabránite tak plesniam a prílišnému zahmlievaniu skiel.

