Medveď zabil 19-ročnú turistku pred očami jej priateľa, šelma ich napadla na turistickom chodníku

V rumunských Karpatoch v utorok popoludní útočil medveď a zabil 19-ročnú ženu, ktorá bola na túre s priateľom. O tragickom incidente informovali viaceré médiá aj záchranári na sociálnej sieti Facebook.

Medveď zhodil ženu do rokliny

Dvojica bola na túre v národnom parku Bucegi južne od Brašova. Šelma tínedžerku napadla na turistickom chodníku, následne zhodila do 100-metrovej rokliny, kde potom za ňou aj išla.

„Bolo to nečakané. Snažil som sa medveďa odplašiť, ale stalo sa nešťastie. Bol by som radšej, keby som to bol ja,“ cituje slová mladého muža Daily Mail s odvolaním sa na Stirile Pro TV.

Šéf horskej služby Sabin Cornoiu pre televíznu stanicu Antena3 uviedol, že telo ženy sa najprv snažili vytiahnuť za pomoci vrtuľníku, ale roklina bola veľmi úzka a tak na miesto vyrazilo 12 záchranárov. „Medveď bol stále nablízku, pravdepodobne považoval tínedžerku za svoju korisť a snažil sa ju získať,“ priblížil Cornoiu.

Šelma sa podľa neho držala asi v 15-metrovej vzdialenosti, ale na záchranárov neútočila, pretože robili hluk a dávali o sebe vedieť. Polícia však neskôr informovala, že zviera našli a usmrtili.



Útok mnohých prekvapil

Cornoiu si útok medveďa nevie vysvetliť. „Toto je situácia, s ktorou sme sa ešte nestretli,“ uviedol pre rozhlasovú stanicu Europa FM.

Ako doplnil, ľudia nahlasovali strety s medveďmi, ktoré však dali najavo svoju prítomnosť, aby napríklad dostali nejaké jedlo. „Ale tu sa zdá, že už hovoríme o priamom útoku, a to nie je pre medvede typické. Treba presne zistiť, čo ho ovplyvnilo. Možno horúčava, možno nejaká choroba, ktorou trpí,“ zamyslel sa.

Rumunsko má po Rusku druhú najväčšiu medvediu populáciu v Európe a v rumunských Karpatoch ich žije asi 8-tisíc. Obyvatelia horských a podhorských oblastí sa opakovane sťažujú na tieto šelmy, ktoré napríklad prehľadávajú kontajnery, aby si našli potravu a k stretom tak prichádza.

Zvýšia sa kvóty na odstrel?

Problém sa podľa rumunského ministra životného prostredia Mirceu Fecheta snažia úrady riešiť tým, že agresívne jedince odchytávajú a presúvajú do iných okresov. „Toto ale nepomôže a vedie to len k tomu, že sa problém presúva z jedného okresu do druhého,“ povedal pre stanicu Antena3.

Ako doplnil, po tomto tragickom incidente chce vyššie kvóty na odstrel. Spomínaná televízia pripomenula, že v minulosti sa usiloval o 500 povolení, ale po konzultáciách s ochranármi a ďalšími inštitúciami sa počet znížil na 220.

Na incident v parku Bucegi už reagoval aj rumunský premiér Marcel Ciolacu. Problém s medveďmi chce riešiť v parlamente na mimoriadnej schôdzi, a tak zrejme preruší poslancom prázdniny, ktoré im začali koncom júna a trvajú do konca septembra.

Minister životného prostredia v marci povedal, že v Rumunsku za posledných 20 rokov medvede zabili 26 ľudí.