Prehliadka zvernice na koči či saniach v Tatranskej Javorine, TANAP otvára doteraz verejnosti neprístupné územie - VIDEO, FOTO

Návštevníci Tatranskej Javoriny pod Belianskymi Tatrami sa po prvýkrát dostanú aj na územie, ktoré bolo doteraz verejnosti neprístupné. A to vďaka otvoreniu novej náučnej a zážitkovej trasy Zvernica, ktorá predstavuje spojenie histórie, ochrany prírody a tradičného tatranského dedičstva.
Prvá jazda pre verejnosť
Lokalitu budú môcť spoznávať aj z koča či saní, zároveň spolu s profesionálnym výkladom odborníka. Správa Tatranského národného parku (TANAP) predstavila svoj zámer vo štvrtok 15. januára popri opätovnom otvorení Loveckého zámočka Hohenlohe po jeho rekonštrukcii pre verejnosť.
Prvá jazda pre verejnosť sa uskutoční v sobotu 24. januára. Koč prevezie návštevníkov napríklad aklimatizačnou zvernicou, ktorá má podľa TANAP-u nezastupiteľné miesto pri práci s problémovou zverou. Počas jazdy sa dozvedia nielen o osobnosti kniežaťa Hohenloheho, ale aj o histórii chovu zubrov, bizónov a kozorožcov v Tatranskej Javorine a zažijú panoramatické výhľady na Belianske Tatry.
„Na tejto trase môžu návštevníci vidieť hlavne jeleniu zver, ktorá je tu chovaná už vyše 50 rokov. Popritom aj drobnú zver, rôzne vtáctvo, všetky divožijúce zveriatá okrem veľkých predátorov, ktorí sem majú vďaka plotu prístup zabránený,“ priblížil lesník TANAP-u z ochranného obvodu Tatranská Javorina Michal Makový.
Výnimočný zážitok
Zvernica má rozlohu takmer 800 hektárov, nachádza sa v nej do dvesto kusov jelenej zveri. Trasa určená pre verejnosť bude dlhá približne štyri kilometre, jej súčasťou bude niekoľko zastavení.
Pre najstarší národný park na Slovensku ide o pilotný projekt. „Chceme ľuďom ponúknuť výnimočný zážitok, ktorý spája poznanie, emóciu a rešpekt k prírode. Jazda kočom cez územie, ktoré bolo desaťročia neprístupné, je spôsob, ako návštevníkom priblížiť Tatry tak, ako ich bežne nemajú šancu spoznať. Verím, že počas tejto cesty pochopia súvislosti medzi históriou, ochranou prírody a životom v tomto území a že po jej absolvovaní odídu fascinovaní tým, aké poklady Tatry ukrývajú,“ uviedol poverený riaditeľ Správy TANAP-u Michal Babnič. Doposiaľ túto zvernicu navštívili len osobnosti politického a verejného života.
„Z tých najznámejších to bol kubánsky vládca Fidel Castro, politik Ruskej federácie Dmitrij Medvedev či bývalý slovenský prezident Ivan Gašparovič,“ priblížila Nina Obžutová zo Správy TANAP-u.
Historický štýl
Návštevníci absolvujú trasu v historickom štýle na koči ťahanom koňmi, v sprievode skúseného kočiša a odborného sprievodcu, ktorý im počas jazdy poskytne pútavý a zrozumiteľný výklad. Celá prehliadka trvá približne 60 minút a trasa je rozdelená do viacerých tematických zastávok. Prehliadkam je vyhradená sobota, kone návštevníkov prevezú trikrát denne, o 10:00, 11:15 a 12:30.
Počet osôb na jednu jazdu je však prísne limitovaný z dôvodu ochrany územia a zachovania kvality zážitku. Tento zážitok si budú môcť návštevníci dopriať až po predchádzajúcej rezervácii prostredníctvom online rezervačného systému, ktorý Správa TANAP-u spustí už v najbližších dňoch.
Rozšírená ponuka a tematické balíčky
V prípade pozitívnej odozvy plánuje Správa TANAP-u postupne rozšíriť ponuku o rôzne cenové a tematické balíčky. Zamerané budú napríklad na históriu, lesníctvo, zver alebo ochranu prírody, a pripravené pre individuálnych návštevníkov aj organizované skupiny.
„Verejnosti chceme lokalitu sprístupniť spôsobom, aby to bolo pod kontrolou a neublížilo to prírode, ale aby aj dostali nové informácie a zážitky, či už pôjde o rodiny s deťmi alebo jednotlivcov,“ poznamenal Babnič. V prípade záujmu bude podľa jeho slov TANAP rozširovať služby napríklad aj do Bielovodskej doliny.
„Chceme priblížiť činnosť Správy Tatranského národného parku verejnosti, pretože častokrát počúvame negatívne informácie. Nie je to iba o zákazoch a príkazoch, ale aj o tom, že ľudia si môžu užiť Tatranský národný park i relaxovať,“ dodal.
Obec Tatranská Javorina leží na severe Slovenska neďaleko poľských hraníc. Tamojší zámoček dalo v roku 1884 postaviť pruské knieža Christián Kraft Hohenlohe (1848-1926), vtedajší vlastník javorinského panstva. Práve od zrekonštruovanej národnej pamiatky, ktorá je v súčasnosti majetkom štátu, sa budú začínať spomínané prehliadky zvernice.