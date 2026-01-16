Takáč a taliansky minister Lollobrigida sa zhodli v kľúčových otázkach, dotkli sa aj témy Mercosuru - VIDEO

Slovenská republika a Taliansko majú veľa spoločných tém na európskej úrovni. Týkajú sa najmä finančných prostriedkov pre sektor poľnohospodárstva, novej poľnohospodárskej politiky či obchodovania s tretími krajinami.
Zhodli sa na tom minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) a minister potravinovej suverenity a lesov Talianska Francesco Lollobrigida na piatkovej tlačovej konferencii po spoločnom bilaterálnom rokovaní.
„Mali sme viacero spoločných tém, o ktorých sme dnes rokovali a o ktorých sa už rozprávame na európskej úrovni niekoľko mesiacov. V prvom rade, to je nový finančný návrh od roku 2028. Teda finančné prostriedky, ktoré majú byť použité pre sektor pôdohospodárstva a samozrejme aj nová spoločná poľnohospodárska politika,“ priblížil Takáč.
Spoločná poľnohospodárska politika
Jedným z prvých pilierov EÚ bolo podľa Takáča spoločné a silné poľnohospodárstvo. Pripomenul, že je dôležité urobiť všetko preto, aby aj po roku 2027 bola spoločná poľnohospodárska politika jednoduchšia, menej byrokratická a mala dostatok finančných prostriedkov.
Spoločný hlas farmárov a štátu je nevyhnutný pre spravodlivú poľnohospodársku politiku Európskej Únie
„Pre SR je podstatné to, aby stropovanie priamych platieb bolo zachované v dobrovoľnosti a nie v povinnosti, keďže SR sa historicky vyznačuje najväčším podielom veľkých fariem, čo by stropovanie priamych platieb na úrovni 100 000 (eur, pozn. red.) na konečného užívateľa znamenalo totálnu likvidáciu sektora pôdohospodárstva u nás na Slovensku,“ uviedol Takáč.
Téma bola aj Mercosur
Aj podľa talianskeho ministra je potrebné vytvoriť odolný poľnohospodársky model, žiadať vyššie investície do sektoru či jednoduchšie pravidlá pre poľnohospodárov. Európska komisia by sa podľa neho mala sústrediť na primárne sektory ako chov, poľnohospodárstvo a rybolov.
PPA podporila slovenských potravinárov, na marketingové aktivity poskytla cez dva milióny eur
Ministri sa tiež dotkli obchodných dohôd EÚ s tretími krajinami. „Téma bola aj Mercosur a dohody s tretími krajinami, kde musím povedať, že v určitých otázkach sa zhodujeme aj čo sa týka tretích krajín. A to je povinnosť, aby pre dovozy, ktoré sa budú realizovať do Európy z tretích krajín, boli zachované európske štandardy. To znamená, to, čo musí dodržiavať európsky poľnohospodár a potravinár, to isté musia dodržiavať aj producenti z tretích krajín pri produktoch, ktoré sa sem budú dovážať,“ uviedol Takáč.
Isté garancie
Lollobrigida pripomenul, že Taliansko vyše roka pracovalo na začlenení garancií do obchodnej dohody EÚ s juhoamerickým blokom Mercosur. „Dohoda dnes obsahuje isté garancie, ktoré sme chceli skôr ako podpíšeme takúto obchodnú dohoda, ktorá určite poskytne veľké výhody nášmu priemyslu, ale bez garancií môže škodiť. Musíme podporiť adekvátne kontroly, musíme mať adekvátne monitorovanie tovaru, ktorý prichádza z týchto krajín a tieto produkty môžu prísť iba ak producenti dodržujú naše pravidlá,“ dodal taliansky minister.
EÚ dala zelenú obchodnej dohode s Mercosurom. Francúzsko prehlasovali, farmári protestujú
Jednu z najväčších obchodných dohôd v histórii EÚ schválili členské štáty minulý týždeň (9.1.). Rozhodujúci moment nastal po tom, čo sa na stranu podporovateľov postavilo Taliansko, ktoré ešte v decembri dosiahlo odklad hlasovania výmenou za dodatočné záruky. Výsledkom je vznik jednej z najväčších zón voľného obchodu na svete, ktorá spojí viac ako 700 miliónov ľudí v EÚ a krajinách Mercosuru – Brazílii, Argentíne, Paraguaji a Uruguaji.