Zo Šumiac na Kráľovu hoľu na bicykli. Začala sa výstavba najvyššej cyklotrasy v strednej Európe (video)

Priamo pod Kráľovou hoľou v piatok informovali o začiatku výstavby cyklistickej trasy z obce Šumiac na Kráľovu hoľu. Ako uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter, nebude to len najvyššie položená cyklocesta na Slovensku, ale v celej strednej Európe. Zároveň to bude cesta s najdlhším stúpaním a podľa župana sa stane magnetom pre cyklistov.

Prvé dve etapy už sú spustené

„Na začiatku bola iniciatíva od miestnych ľudí, ktorí sa venujú cestovnému ruchu. Štvorročnú cestu od myšlienky k realizácii by sa nepodarilo bez spolupráce s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom, Lesov SR, Národného parku Nízke Tatry, obce Šumiac organizáciami cestovného ruchu, spoločnosti Towercom a ďalších“, uviedol Lunter.

„Projekt je rozdelený na tri etapy, prvé dve spúšťame dnes – nový asfaltový povrch z obce až po chatu v sedle. Tretiu, v ktorej opravíme pôvodný povrch od chaty po vysielač, chceme spustiť budúci rok,“ popísal predseda BBSK a konkretizoval, že celková dĺžka cesty na vrchol je 12 kilometrov, pričom budúci rok sa bude realizovať 6,3 kilometrov. Ide o takzvaný štrkový úsek až po polovičku výstupu, kde sa začína asfaltová cesta.

Cyklistický magnet pre región

Ďalšiu etapu podľa Luntera chcú vysúťažiť v budúcom roku a realizovať v roku 2026.

„Dnes už máme projektovú dokumentáciu, do konca roku by sme mali vykúpiť pozemky. Budeme kupovať ešte, ak sa to všetko podarí, aj časť objektu toho vysielača na Kráľovej holi. Chceme, aby tam vznikla útulňa a nejaké malé občerstvenie,“ dodal k ďalším plánom župan.

„Myslím si, že rekonštrukciou tejto cesty sa tento región ešte viac posunie, čo sa týka cestovného ruchu,“ uviedol minister Takáč, ktorý verí, že „za mesiace, možno že za rok až rok a pol sa budeme prejsť na cestnom bicykli až hore na Kráľovu hoľu.“