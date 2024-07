Veľký Krtíš zavádza priamu autobusovú linku do Nitry, BBSK diskutuje aj o ďalších dopravných zmenách

Počas oficiálneho otvorenia zrekonštruovaných ciest vo Veľkokrtíšskom okrese v stredu v Dolnej Strehovej oznámil predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter aj zavedenie novej priamej autobusovej linky z Veľkého Krtíša do Nitry.

Linka premáva od 1. júla dvakrát denne – ráno a popoludní, počas celého týždňa. V Nitre a Leviciach na autobus nadväzujú spojenia do Bratislavy.

„Som rád, že sa nám vďaka spolupráci s Organizátorom IDS BBSK a dopravcom SAD Zvolen podarilo vyriešiť dlhoročný problém s chýbajúcou priamou linkou do Nitry,“ povedal župan s tým, že toto spojenie ešte pred pandémiou zabezpečovali komerční dopravcovia, potom sa však prerušilo.

Okrem zavedenia novej linky do Nitry diskutuje IDS BBSK v spolupráci s dopravcami a organizátormi dopravy aj ďalšie zmeny, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu autobusovej dopravy do susedných krajov – na trase Žiar nad Hronom – Horná Štubňa a Banská Štiavnica – Levice.