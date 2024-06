Železničnú dopravu pri Nových Zámkoch čiastočne obnovili po tragickej zrážke vlaku s autobusom

Železničnú dopravu na úseku Nové Zámky – Dvory nad Žitavou na hlavnej trati Bratislava – Štúrovo čiastočne obnovili po jednej traťovej koľaji v piatok ráno po 3. hodine.

Dôvodom prerušenia premávky na tomto úseku bola tragická nehoda, keď vo štvrtok po 17. hodine medzištátny vlak EuroCity (EC) 279 Metropolitan z Prahy do Budapešti na železničnom priecestí pri Nových Zámkoch narazil do linkového regionálneho autobusu dopravcu Arriva.

Zahynulo minimálne sedem cestujúcich

Pri nešťastí zahynuli cestujúci v autobuse, ich počet sa mal podľa záchranárov zvýšiť na sedem, a ďalší ľudia boli zranení. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že piatkový ranný vlak EC 280 Metropolitan z Budapešti do Prahy, ktorý mal odísť z Bratislavy pred 8. hodinou, išiel odklonom cez Maďarsko a hraničný priechod Rajka – Rusovce.

Medzištátne vlaky medzi Maďarskom, Slovenskom, Českom, Nemeckom a Poľskom bežne premávajú na slovenskom území cez Štúrovo, Nové Zámky, Bratislavu, Kúty. Po nehode jazdili náhradnou trasou po maďarských železniciach. Lokomotíva a rušňovodič vlaku EC 279 patrili Českým dráham, vlaková súprava a sprevádzajúci personál vlaku patrili ZSSK.

Náhradná autobusová doprava

„Vo vlaku sa viezlo viac ako sto cestujúcich, pre ktorých sme zabezpečili náhradnú dopravu až do stanice Štúrovo,“ oznámil národný dopravca s tým, že mimoriadne nešťastie ovplyvnilo železničnú dopravu nielen na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch. ZSSK po nehode zaviedla náhradnú autobusovú dopravu za osobné vlaky na úseku Nové Zámky – Dvory nad Žitavou.

Cestujúci z vlaku EC 279 boli prevezení do Štúrova, kde nastúpili na súpravu vlaku EC 270, ktorá sa vrátila do Budapešti ako EC 279. Cestujúcich z večerného vlaku EC 270 z Budapešti do Prahy previezli do Nových Zámkov, odkiaľ ich prepravil osobný vlak do Bratislavy.

Kontaktné centrum ZSSK

Z Bratislavy pokračovali ďalej súpravou vlaku EuroNight (EN) 476, posilnenou o dva vozne. Okrem spomínaného ranného vlaku EC 280 Metropolitan z Budapešti do Prahy mal ísť odklonom podľa predpokladov aj vlak EN 477 Metropol z Břeclavi do Budapešti.

Pre informácie o konkrétnych spojeniach je cestujúcim k dispozícii Kontaktné centrum ZSSK. Dostupné je denne v čase 8.00 – 20:00 prostredníctvom Live chatu na www.zssk.sk, nonstop telefonicky na čísle 18188 (zo zahraničia +421244858188) alebo na info@slovakrail.sk.

„Železničná spoločnosť Slovensko vyjadruje úprimnú sústrasť každému, kto bol touto udalosťou zasiahnutý. Ďakujeme záchranným zložkám za ich rýchlu a profesionálnu reakciu a zaväzujeme sa podporovať ich ďalšie úsilie pri zvládaní tejto situácie,“ dodala ZSSK.

Potrebná pomoc a podpora

V tomto ťažkom období zostáva oddaná bezpečnosti svojich cestujúcich a zamestnancov a je pripravená poskytnúť všetku potrebnú pomoc a podporu. Dopravca Arriva uviedol, že jej autobus, do ktorého na priecestí v katastri mesta Nové Zámky narazil vlak, vykonával regionálny spoj.

„Spoločnosť Arriva vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí. Bezpečnostným zložkám poskytujeme súčinnosť. Pre cestujúcich z vlaku sme bezodkladne zabezpečili náhradnú dopravu autobusmi do Štúrova,“ doplnila.