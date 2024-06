Železniční dopravcovia upozorňujú na kritický nedostatok zamestnancov, v niektorých oblastiach už vlaky nezastavujú

Problém s chýbajúcimi železničiarmi pociťujú už aj cestujúci. Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) znovu pripomenula problémy súvisiace s kritickým nedostatkom pracovníkov na železniciach, na ktorý upozorňovala už vo februári tohto roka. Na Záhorí z dôvodu chýbajúceho personálneho zabezpečenia prestali zastavovať vlaky.

Ľudia vytvorili petíciu

V obci Sekule v okrese Senica je už viac ako mesiac obmedzené zastavenie siedmich vlakových spojení. Ľudia tak majú problém dostať sa včas do práce či do škôlky s deťmi. Obyvatelia dokonca vytvorili petíciu, v ktorej žiadajú Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) o okamžité doplnenie vlakov na trati Malacky – Bratislava.

Na kritickú situáciu súvisiacu s nedostatkom zamestnancov a hroziace riziko meškania či úplného zastavenia vlakov upozornila ešte vo februári tohto roka aj Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD), ktorá vtedy hovorila o chýbajúcom počte 500 zamestnancov.

Problém s nedostatkom zamestnancov by mohla podľa AROS vyriešiť automatizácia a modernizácia železníc. „Inšpirovať by sme sa mohli Českou republikou, ktorá na účely financovania výstavby, údržby a modernizácie zriadila Státní fond dopravní infraštruktúry,“ uviedla asociácia. Ako upozornila, v Českej republike je na kilometer železníc 1,81 zamestnanca, na Slovensku 3,5.

Financovanie musí byť systematické

„Pri úrovni koncepčného riadenia dopravy po vzore Česka by nám stačilo o polovicu menej prevádzkových zamestnancov ako je tomu dnes,“ tvrdí AROS. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktorú spravujú železničnú infraštruktúru, mali ku koncu minulého roka 12 707 zamestnancov.

Financovanie slovenských železníc musí byť podľa AROS systematické, a preto na základe úspešného modelu v Česku navrhuje zriadiť Fond na financovanie dopravnej infraštruktúry. Mal by mať jasné priority financovania a dlhodobého plánu investícií.

„Zriadenie fondu by zabezpečilo tak potrebné dlhodobo predvídateľné financovanie výstavby a prevádzky dopravnej infraštruktúry. To by ďalej umožnilo efektívnejšie plánovanie finančných, ľudských a tiež materiálnych zdrojov,“ očakáva AROS. Týkalo by sa to nákupu strojov na opravu železníc a ciest, lepšieho čerpania eurofondov či konsolidácie štátneho rozpočtu Slovenska.