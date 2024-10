Výnosy z parkovacej politiky v Bratislave boli v minulom roku takmer 7,5 milióna eur

Systém regulovaného parkovania PAAS funguje v Bratislave od roku 2022. Za prvý rok prevádzky predstavovali celkové výnosy z neho pre Bratislavu viac ako 3,3 milióna eur.

Z toho viac ako 621-tisíc eur tvorili pokuty v rámci objektívnej zodpovednosti, viac ako 1,5 milióna eur platby za krátkodobé parkovacie lístky a takmer 1,2 milióna dlhodobé rezidentské a abonentské parkovacie lístky. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla.

Celkové výnosy

V roku 2023 boli celkové výnosy z PAAS pre Bratislavu viac ako 7,47 milióna eur, z čoho pokuty v rámci objektívnej zodpovednosti predstavovali takmer 2,77 milióna eur, krátkodobé parkovacie lístky viac ako 3,9 milióna eur a dlhodobé rezidentské a abonentské karty takmer 792-tisíc eur.

Náklady na zavádzanie a prevádzku regulácie zón parkovania pre výpočet do fondu mobility za rok 2023 predstavovali viac ako 5,26 milióna eur. V roku 2022 boli tieto náklady vo výške viac ako 5 miliónov eur.

Magistrát upozorňuje, že v rámci systému PAAS je možné v stanovenom čase v regulovanej zóne parkovať len s príslušným oprávnením – rezidenti s rezidentskou kartou, návštevníci po zaplatení hodinovej sadzby, resp. s bonusovou alebo návštevníckou kartou.

V opačnom prípade hrozí držiteľovi vozidla pokuta v zmysle cestného zákona. Pokuta za nesprávne parkovanie je podľa zákona 78 eur, pokiaľ však priestupca uhradí pokutu do 15 dní, zaplatí iba dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur.

Dvojstupňové overenie

„Priestupok je vždy overovaný dvojstupňovo, to znamená, že správny orgán ešte raz overuje priestupok zaznamenaný v teréne kontrolórmi,“ vysvetlil Bubla s tým, že až keď sa aj pri druhej kontrole potvrdí spáchanie priestupku, pristúpi sa k odoslaniu pokuty. „Ak sa držiteľ vozidla domnieva, že k priestupku nedošlo, má možnosť do 15 dní od doručenia rozkazu podať odpor,“ dodal hovorca.

Podľa Bublu existujú pochybenia, pre ktoré je možné pokutu nakoniec neudeliť. Najčastejšie ide o chybne zadaný kód úseku parkovania, chybne zadané EČV, prípadne preklep, či úhrada parkovného v parkomate tesne po vykonaní kontroly, keď bol parkujúci na ceste k najbližšiemu parkomatu.

Chyba ľudského faktoru

„V ojedinelých prípadoch môže nastať chyba ľudského faktora – kontrolóra, alebo systému,“ doplnil. „V prípade, že sa v rámci kontroly príde na takéto pochybenie, pokuty nie sú udeľované,“ skonštatoval hovorca. Zároveň však platí, že ak má držiteľ pokutovaného vozidla preukázateľné dôkazy, že neporušil zákon, môže voči doručenému rozkazu o uložení pokuty v zákonnej lehote podať odpor.

Vec tak bude správnym orgánom opätovne preskúmaná. Postup pri podaní odporu je podrobne uvedený v poučení na doručenom rozkaze, vrátane všetkých náležitostí.

Pre porovnanie, mestská polícia môže za dopravný priestupok uložiť priestupcovi v blokovom konaní pokutu do výšky 50 eur. „V prípade, ak ide o závažný dopravný priestupok, napríklad neoprávnené parkovanie na boxe vyhradenom pre osoby so zdravotným znevýhodnením (ZŤP), hrozí priestupcovi v blokovom konaní pokuta až do výšky 150 eur,“ upozornil hovorca magistrátu.

Odtiahnutie vozidla

Cena za odťah vozidla je 155 eur plus pokuta za priestupok. „Odtiahnutie vozidla hrozí v prípade, ak auto parkuje na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,“ vysvetlil Bubla.

Dôvodom na odťah môže byť napríklad aj neoprávnené státie na parkovisku vyhradenom pre konkrétne EČV, pre osoby ZŤP, ako aj pre konkrétny parkovací preukaz. „Ak vozidlo prekážku netvorí, ale vodič sa dopúšťa priestupku na úseku dopravy, tak je naň založené blokovacie zariadenie (papuča),“ doplnil.