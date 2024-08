Bratislava bude mať nové záchytné parkovisko so stovkou miest, nachádzať sa má pod Prístavným mostom

V Bratislave otvárajú nové záchytné parkovisko pod Prístavným mostom s napojením na diaľničný obchvat, R7 a cyklotrasu do centra. Informuje o tom komunikačné oddelenie hlavného mesta.

Parkoviská pred vstupom do mesta

„K ôsmim existujúcim záchytným parkoviskám, ktoré mesto zriadilo v posledných rokoch na území Bratislavy, pribudlo počas letných prázdnin ďalšie – v centrálnej lokalite pod Prístavným mostom. Tentokrát v koncepte Park + Bike,“ uvádza magistrát.

Návštevníci dochádzajúci do Bratislavy z okolitých miest a obcí majú k dispozícii záchytné parkoviská ešte pred vstupom do hlavného mesta, napríklad pri železničných staniciach v mestách a obciach regiónu.

„K dispozícii sú ale aj parkoviská na vstupe do Bratislavy s možnosťou prestúpiť na verejnú dopravu, ktoré sú k dispozícii aj pre Bratislavčanov dochádzajúcich do rôznych častí mesta,“ priblížilo mesto.

Záchytné parkovisko pod Prístavným mostom má napojenie na R7 a diaľničný obchvat, ale tiež na cyklotrasy smerujúce do centra mesta, či na Mlynské nivy.

107 parkovacích miest

„Na novom parkovisku vznikli aj stanovištia zdieľanej mobility, kde nájdete bicykle a kolobežky Slovnaftbajk, Rekola, Tier, Bolt alebo Svišť,“ poznamenalo mesto. Približne 300 metrov od záchytného parkoviska Prístavný most sa nachádza autobusová zastávka linky 87.

Parkovanie na záchytnom parkovisku Prístavný most bude počas pracovných dní možné v čase od 05:00 do 24:00 a počas víkendov 00:00 do 24:00.

„Vytvorili sme tu 107 parkovacích miest, ktoré sú monitorované kamerovým systémom. Parkovanie pre návštevníkov aj rezidentov mesta je bezplatné počas celej doby prevádzky,“ konštatuje magistrát.

Mapu polohy záchytného parkoviska Prístavný most, ako aj ďalších záchytných parkovísk P+R nachádzajúcich sa na území mesta a v okolí Bratislavy, je možné zobraziť na linku paas.sk/zachytne-parkoviska/. V prípade otázok o parkovacej politike je k dispozícii bezplatná infolinka 0800 222 888 alebo online formulár na linku paas.sk/kontakt/.