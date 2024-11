Vodiči, pripravte sa na víkendové dopravné obmedzenie. Diaľnicu D1 z Bratislavy na Trnavu uzavrú (foto)

Krajský dopravný inšpektorát upozorňuje vodičov na víkendové dopravné obmedzenie na diaľnici D1. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, ide o uzávierku diaľnice D1 v smere z Bratislavy na Trnavu v úseku zjazdu Vajnory / Ivanka pri Dunaji (14.kilometer) – Senec / Pezinok (27.kilometer), s ktorým je potrebné počítať od piatka od 22:00.

Dopravné obmedzenie súvisí s realizáciou stavby D1 Bratislava – Triblavina a bude trvať do ukončenia stavebných prác s predpokladaným termínom do nedele 24. novembra do 22:00. Dopravu v uvedených úsekoch budú usmerňovať a regulovať hliadky dopravnej polície podľa aktuálnej situácie, ako aj príslušné dopravné značenie. V tejto súvislosti vyzývajú vodičov, aby rešpektovali pokyny polície.