Tempo výstavby Petržalskej električky sa zrýchľuje, trať má byť hotová do konca roka (video)

Petržalská električka by mala po novej trati prejsť do Vianoc. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

„Robíme všetko pre to, aby sa splnil tento míľnik. Potom už bude jasné, že koľajnice sú namieste, vedenie je napojené a začneme vybavovať dôležité dokumenty potrebné na to, aby sme novú trať mohli spustiť. Pevne verím, že na jar budúceho roku bude električka skolaudovaná,“ skonštatoval.

Financovanie dvoch dôležitých dopravných projektov v Bratislave

Po spustení novej električkovej trate, v úvode budúceho roka, podľa primátora začnú dokončovať všetky objekty v okolí radiály, ako sú zastávky, cyklotrasy, či križovatky.

„Tempo stavby sa zrýchľuje, čo je adekvátne tomu, že sa blížime do finále jednej dôležitej časti,“ poznamenal primátor. Dôležitou novinkou v rámci výstavby trate je podpísanie zmluvy o financovaní druhej fázy stavby s ministerstvom dopravy. „Týmto pokladáme debatu o tom, že prídeme o eurofondy, za ukončenú,“ dodal Vallo.

V posledných dňoch sa podľa primátora vďaka ministerstvu dopravy vyriešilo financovanie dvoch veľmi dôležitých dopravných projektov v Bratislave. Prvým je už spomínaná Petržalská električka. Druhým projektom je oprava vozovne v Krasňanoch, kde sa budú servisovať všetky nové vozidlá.

Verejné obstarávanie Ružinovskej radiály

„V momente keď dokončíme Petržalskú električkovú trať a ľudia ju začnú používať, vrháme sa na ďalšiu radiálu. Sme pred spustením verejného obstarávania Ružinovskej radiály,“ priblížil primátor ďalšie plány mesta.

„Tento projekt má určité omeškanie, možno už dnes sme sa tu mali voziť,“ skonštatoval minister dopravy Jozef Ráž. Ako však dodal, eurofondy sú zachránené a rozfázovanie z OPII a Programu Slovensko pomohlo tomu, aby sa celá Petržalská radiála trať kompletne dofinancovala z eurofondov.

„Dnes prinášame pre Bratislavu takmer 100 miliónov eur do infraštruktúrnych, dopravných projektov MHD a ešte 150 miliónov prinesieme, ktoré máme naprogramované v tomto programovom období,“ doplnil.