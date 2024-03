Električka do Petržalky by mohla jazdiť už začiatkom budúceho roka. Za nový harmonogram prác si mesto priplatilo

Električková trať do bratislavskej Petržalky má byť podľa nového dodatku odovzdaná mestu do 15. decembra tohto roku. Ako uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti, podpisu 17. dodatku k zmluve o dielo predchádzali náročné rokovania so španielskym a čínskym vedením zhotoviteľa stavby.

Na základe dodatku sa aktualizoval harmonogram prác, ako aj celková cena diela, ktorá sa navýšila na 99 miliónov eur.

Dva záväzné termíny prác

„Podstatné parametre dodatku sú, že zhotoviteľ sa zaviazal do 15. decembra 2024 dostavať električkovú trať tak, aby po nej mohla jazdiť električka a mestu do tohto dátumu dodať aj všetku dokumentáciu potrebnú na schválenie predbežného užívania trate,“ vysvetlil primátor s tým, že cestujúci by tak po novej električkovej trati mohli jazdiť už začiatkom budúceho roka, v závislosti od trvania povoľovacích procesov.

„Zhotoviteľ sa zároveň zaviazal dokončiť do augusta 2025 zvyšok stavebných objektov, ktoré síce sú súčasťou projektu, ale nie sú nevyhnutné pre samotnú prevádzku električky, ako napríklad premostenie Kutlíkovej ulice,“ doplnil Vallo. S novým harmonogramom podľa neho súvisí aj posun niektorých míľnikov stavby, ktorý vychádza z objektívnych okolností.

„Mesto v rámci dohody zhotoviteľovi poskytne zálohovú platbu s úrokovou sadzbou vo výške 10 miliónov eur, na ktorú je 100-percentná banková záruka, čiže časť sumy, ktorú by mesto aj tak zaplatilo neskôr, teraz zaplatí vopred,“ vysvetlil primátor s tým, že túto zálohu zhotoviteľ použije na zabezpečenie aktivity viacerých subdodávateľov na stavbe, aby práce mohli napredovať rýchlejšie.

Súčasný stav výstavby

V súčasnosti je na väčšine úseku stavby vybetónovaná spodná doska jazdnej dráhy, na 620 metroch už aj s koľajami a postupne budujú nové mosty, križovatky a depo. Mesto však otvorene komunikovalo, že nie je spokojné s celkovým tempom prác a dokončenie trate podľa platného harmonogramu už nebolo možné garantovať.

„Posledné mesiace sme urobili všetko, čo bolo v našich kompetenciách a v súlade s týmito limitmi sme vyrokovali dodatok k zmluve s novým harmonogramom prác,“ poznamenal Vallo s tým, že cieľom mesta aj zhotoviteľa je zintenzívniť práce pre čo najskoršie dokončenie stavby.

„Očakávame teda v najbližších týždňoch postupné zintenzívňovanie prác a do mesiaca by sa mal zdvojnásobiť počet stavebných objektov, na ktorých sa bude súbežne pracovať, v podobnom rozsahu očakávame aj zvýšený počet pracovníkov na stavbe,“ doplnil primátor.