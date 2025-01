Správa ciest Košického kraja plánuje v tomto roku zrekonštruovať 13 mostov a tri úseky ciest – FOTO

Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) plánuje v tomto roku opraviť 13 mostov. V pláne sú tiež súvislé opravy ciest II. a III. triedy. Ako informuje KSK, nová stavebná sezóna odštartuje na jar. Krajskí cestári v rámci nej plánujú dokončovať cestné a mostné objekty z predošlých sezón.

Kraj zasiahli konsolidačné opatrenia

Ako priblížil predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý), tohtoročný rozpočet v oblasti dopravy tiež zasiahli konsolidačné opatrenia vlády, ktoré znížia príjmy kraja.

„Kraj tento rok plánuje opraviť spolu 13 mostov a 3 úseky ciest za takmer 14,5 milióna eur,“ uviedol Trnka a dodal, že v prípade, ak sa im podarí získať nenávratný finančný príspevok, opravy by sa mohli dočkať aj ďalšie dva mosty a dva úseky ciest v celkovej hodnote vyše 10 miliónov eur.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Správa ciest KSK bude v novej stavebnej sezóne pokračovať v rekonštrukcii mosta M1683 pred obcou Vojany, mosta M725 cez potok Peklisko v Olcnave, mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany či mosta M2575 cez rieku Bodva pred obcou Debraď. Obnova sa týka aj mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance a mosta M1193 cez potok Čierna voda v obci Kusín,“ avizuje samospráva.

Most cez Ružín

Najväčšou investičnou akciou v aktuálnom roku by ale podľa župy mala byť rekonštrukcia mosta M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské. Jej cena by mala presiahnuť 2,7 milióna eur. V pláne sú aj práce na moste cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce, ktoré by mali stáť ďalších temer 2,3 milióna eur.

„Po skončení zimnej údržby by mala Správa ciest KSK začať aj s rekonštrukciou mosta M1061 cez Hornád v Chrasti nad Hornádom, mosta M5726 cez Svinický potok v Ďurkove, mosta M2138 cez potok Bukovina v Ploskom, mosta M6390 cez Dolinský potok a dvoch mostov cez Kalužský potok za obcou Kaluža,“ vymenúva KSK.

Cesty sa v Košickom kraji budú v roku 2025 opravovať napríklad v meste Veľké Kapušany, a tiež za obcou Kolinovce. V pláne je aj pokračovanie sanácie zosuvu cesty pred kamenným mostom v Gelnici.

Rekonštrukcie ciest

„Okrem spomínaných investičných akcií sa budú realizovať aj súvislé opravy ciest. V rámci nich by nový asfalt malo dostať aj zhruba 45 kilometrov ciest v každom z regiónov kraja,“ avizuje KSK. Dodáva, že úseky sa priorizujú v závislosti od toho, v akom stavebno-technickom stave sú.

„V prípade, že kraj získa nenávratný finančný príspevok od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Správa ciest KSK sa pustí aj do komplexnej rekonštrukcie cesty z Kostolian nad Hornádom do obce Sokoľ (2. etapa) a do rekonštrukcie cesty v Hrašovíku,“ uvádza košická župa. Plánuje tiež rekonštruovať trebišovský nadjazd, ktorý sa nachádza vo veľmi zlom stavebno-technickom stave.

KSK sa v poslednom čase okrem cestných projektov venuje aj cyklostavbám. Viac ako 233-tisíc eur investovala do 3 pumptrackov, a to v Rožňave, Gelnici a v Trebišove. Gelnický pumptrack je temer hotový a prebieha tam kolaudácia, práce na ostatných dvoch by mali začať na jar.