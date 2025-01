Dobrá správa pre Košičanov. Zvýšenie DPH nezdraželo cestovanie v MHD

Zvýšená sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) neovplyvnila ceny lístkov v košickej MHD. Pre agentúru SITA to uviedla špecialistka pre styk s verejnosťou Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Bujňáková.

„V novom roku si naši cestujúci môžu prísť na predajné miesta zakúpiť cestovné lístky s novou sadzbou DPH, cena lístkov sa však nemení,“ informovala. Zdôraznila, že o takejto zmene by cestujúcu verejnosť informovali prostredníctvom medií i svojich informačných kanálov.

Bujňáková tiež dodala, že úprava cien cestovného by najprv musela byť prerokovaná Mestským zastupiteľstvom Košice a mestskí poslanci by ju museli schváliť, vzhľadom na to, že by to znamenalo zmenu Tarify pre MHD Košice. Výmer cestovného pre košickú MHD si možno pozrieť na webe DPMK.

Od 1. januára tohto roka stúpla základná sadzba DPH na 23 percent, z pôvodných 20 percent. Pre niektoré tovary a služby ale platia znížené sadzby 19 a päť percent. V prvom prípade ide napríklad o väčšinu potravín či elektrinu, päťpercentá sadzba DPH je niektoré potraviny, knihy, lieky či ubytovacie služby.