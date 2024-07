Rážovo ministerstvo môže zasiahnuť proti samosprávam, ak ohrozia bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

Novela zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) umožní Ministerstvu dopravy SR zasiahnuť proti opatreniam primátorov miest a starostov obcí. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru) bude to v prípade, ak ohrozia bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na miestnych komunikáciách.

„Toto sme iniciovali práve kvôli situácii na Vajanského nábreží (v Bratislave). Dúfajme, že teraz sa nám to podarí napraviť,“ povedal minister.

Zásah do právomocí

Dôvodom sú cyklopruhy na dunajskom nábreží s obmedzením automobilovej dopravy. Zmeny v zákone kritizovali samosprávy, sú už zverejnené a účinné budú od 1. augusta. Prezident SR Peter Pellegrini novelu cestného zákona napriek výhradám samospráv podpísal. Kancelária prezidenta na otázky agentúry SITA rozhodnutie hlavy štátu ani v tomto prípade nevysvetlila.

„Novelu zákona považujeme za zásah do právomoci a autonómie samospráv,“ uviedol pre agentúru SITA odborník na dopravu z Progresívneho Slovenska Martin Pekár.

Šikanovanie starostov a primátorov

Cieľom novely je podľa neho zjavne dať nástroj ministerstvu dopravy na šikanovanie vybraných starostov a primátorov.

„Ak je za ním navyše motivácia brzdiť rozvoj udržateľnej mobility, Slovensko sa zásadne odkláňa od trendov mobility v Európe,“ upozornil expert.

Samosprávy sú podľa neho zodpovedné za správu regionálnych ciest II. a III. triedy a schvaľujú si územné a rozvojové plány.

„Už dnes existujú kontrolné mechanizmy, a preto nevidím dôvod, prečo by do tohto procesu mala priamo vstupovať vláda,“ dodal Martin Pekár.

Spoločné riešenie

Predseda poslaneckého klubu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) v Národnej rade SR Igor Janckulík pre SITA ozrejmil, že v prípade návrhov zákonov, ktoré súvisia so samosprávami, vždy komunikujú s ich starostami a primátori a následne so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

„Snažíme sa nájsť vždy spoločné riešenie najlepšie pre samosprávy a ľudí. Po pripomienkach ZMOSu k tejto novele zákona, ktoré boli zapracované, sme ho podporili,“ podotkol Igor Janckulík.

Štátny dozor nad cestami

Štátny odborný dozor nad cestami I., II. a III. triedy a miestnymi cestami bude podľa novely zákona oprávnené vykonať aj ministerstvo dopravy. A to v prípade, ak to vyžaduje naliehavý verejný záujem, alebo ide o okolnosti hodné osobitného zreteľa. Zámerom je najmä kontrola zmien organizácie dopravy, aby sa zabránilo nežiaducim vplyvom na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

Ministerstvo dopravy uloží pokutu do 33 190 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak neplní opatrenie uložené ministerstvom na základe ním vykonaného štátneho odborného dozoru.

Opakované uloženie pokuty

Ak by uloženie pokuty neviedlo k náprave do 60 dní od vykonateľnosti rozhodnutia o uložení pokuty, ministerstvo môže uložiť pokutu opakovane až do výšky trojnásobku hornej hranice pokuty, a to až do splnenia opatrenia.

Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty nemá odkladný účinok, proti rozhodnutiu o uložení opakovanej pokuty sa nemožno odvolať. Pokutu možno uložiť do dvoch rokov od uplynutia lehoty na vykonanie uloženého opatrenia, pričom pokuty budú príjmom štátneho rozpočtu.

Rozšírenie kontrolnej právomoci

Ministerstvo, ktoré zmeny pripravilo, si rozšíri svoju kontrolnú právomoc pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na cestách prvej až tretej triedy a miestnych cestách. Tvrdí, že ako najvyšší orgán v štáte pre pozemné komunikácie by malo mať kompetenciu vykonávať štátny odborný dozor nad všetkými cestami, nielen na diaľniciach. Išlo by napríklad aj o kompetenciu na preverenie súčasnej dopravnej situácie na Vajanského nábreží v Bratislave.

„Súčasná právna úprava neposkytuje ministerstvu náležité kompetencie v prípadoch, ak nežiaducimi opatreniami orgánov miestnej štátnej správy či obcí príde k ohrozeniu verejného záujmu na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky,“ tvrdil Jozef Ráž.