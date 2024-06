Ministerstvo dopravy bude rozhodovať nielen o diaľniciach, ale aj o cestách a miestnych komunikáciách

Štátny odborný dozor nad cestami I., II. a III. triedy a miestnymi cestami bude oprávnené vykonať aj Ministerstvo dopravy SR. A to v prípade, ak to vyžaduje naliehavý verejný záujem alebo ide o okolnosti hodné osobitného zreteľa.

Podľa vládnej novely zákona o pozemných komunikáciách (cestného zákona), ktorú v stredu schválila Národná rada SR, zámerom je najmä kontrola zmien organizácie dopravy, aby sa zabránilo nežiaducim vplyvom na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Novela po úprave nadobudne účinnosť 1. augusta.

Odborný dozor nad všetkými cestami

Ministerstvo dopravy SR, ktoré zmeny pripravilo, si tak rozšíri svoju kontrolnú právomoc pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na cestách prvej až tretej triedy a miestnych cestách. Tvrdí, že ako najvyšší orgán v štáte pre pozemné komunikácie by malo mať kompetenciu vykonávať štátny odborný dozor nad všetkými cestami, nielen na diaľniciach.

Išlo by napríklad aj o kompetenciu na preverenie súčasnej dopravnej situácie na Vajanského nábreží v Bratislave. Spornú novelu značne kritizovali samosprávy.

Vyjadrenie do 30 dní

„Súčasná právna úprava neposkytuje ministerstvu náležité kompetencie v prípadoch, ak nežiaducimi opatreniami orgánov miestnej štátnej správy či obcí príde k ohrozeniu verejného záujmu na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž.

Ministerstvo pre agentúru SITA potvrdilo, že ak si do 15 dní od prijatia kópie žiadosti o určenie použitia dopravného značenia vyžiada projektovú dokumentáciu, príslušný cestný správny orgán alebo obec musí počkať na záväzné stanovisko ministerstva v lehote 30 dní od prijatia projektovej dokumentácie ministerstvom. Ak sa ministerstvo do 30 dní nevyjadrí, nemá pripomienky, cestný správny orgán alebo obec môžu určiť dopravné značenie.

„Taktiež, ak si ministerstvo do 15 dní od doručenia kópie žiadosti o použitie dopravného značenia nevyžiada projektovú dokumentáciu, tak ministerstvo nemá pripomienky k žiadosti a cestný správny orgán alebo obec môžu určiť dopravné značenie. Počas týchto lehôt nebude môcť cestný správny orgán alebo obec určiť použitie dopravného značenia ani ho osadiť,“ priblížilo ministerstvo dopravy.

Pokuta vo výške viac ako 30-tisíc eur

Podľa novely cestného zákona môže uložiť pokutu do 33 190 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak neplní opatrenie uložené ministerstvom na základe ním vykonaného štátneho odborného dozoru.

Ak by uloženie pokuty neviedlo k náprave do 60 dní od vykonateľnosti rozhodnutia o uložení pokuty, ministerstvo by mohlo uložiť pokutu opakovane až do výšky trojnásobku hornej hranice pokuty, a to až do splnenia opatrenia.

Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty nemá mať odkladný účinok, proti rozhodnutiu o uložení opakovanej pokuty sa nebude dať odvolať. Pokutu bude možné uložiť do dvoch rokov od uplynutia lehoty na vykonanie uloženého opatrenia, pričom pokuty budú príjmom štátneho rozpočtu.