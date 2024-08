Prešov začína s dlhodobými dopravnými obmedzeniami na uliciach Kúty a Gorkého

V Prešove sa od pondelka 19. augusta začínajú dlhodobé dopravné obmedzenia na uliciach Kúty a Gorkého. Uzávierka prvej ulice sa týka rekonštrukcie zaplavovanej cesty, dôvodom neprístupnosti časti Gorkého ulice sú výkopové práce.

Práce na Gorkého ulici potrvajú do polovice októbra, miestna cesta v časti Kúty bude neprístupná vo vymedzených časoch až do decembra.

Problémy s odvodnením

Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, stavebné práce dlhoočakávanej rekonštrukcie cesty v časti Kúty začínajú od pondelka 19. augusta. Obyvateľov tejto časti už roky trápi zlé odvodnenie komunikácie, na ktorej sa počas prívalových dažďov hromadí voda, ktorá komplikuje prejazd vozidiel.

„Zlý stav vozovky a problémy s jej odvodnením trápia podľa slov niektorých obyvateľov túto časť mesta už približne 10 rokov. Za rok a pol sa mestu podarilo dohodnúť s takmer 50-timi vlastníkmi, vyčleniť financie a vybrať vo verejnej súťaži zhotoviteľa opráv,“ uviedol Hudák.

Úplná uzávierka cesty

Zhotoviteľom prác je spoločnosť Eurovia SK, a.s., Košice, ktorá cestu zrekonštruuje za vysúťaženú cenu takmer 281-tisíc eur s DPH. Opravy plánujú dokončiť do štyroch mesiacov od prebratia staveniska.

„Nakoľko ide o úzku komunikáciu, rekonštrukčné práce budú musieť prebiehať za úplnej uzávierky cesty. Diať sa tak bude ale s ohľadom na nutnosť dostupnosti do tejto lokality pre miestnych, ale aj záchranné zložky,“ skonštatoval Hudák.

Dopravné obmedzenia

Celková uzávierka miestnej cesty na ulici Kúty sa od pondelka 19. augusta do soboty 31. augusta týka v pracovných dňoch časov od 8:00 do 15:30 a sobôt od 8:00 do 15:30.

V období od pondelka 2. septembra až do pondelka 9. decembra bude platná v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 a v soboty od 8:00 do 15:30. Dopravné obmedzenia sa nebudú týkať nedele a ani neskorších popoludňajších a nočných hodín. Dotknú sa ale mestskej hromadnej dopravy (MHD).

„Linka MHD číslo 41 bude vo vyššie uvedenom období premávať len po zastávku MHD Rybníčky,“ doplnil hovorca mesta.

Nebude možné využívať cestu na Kúty

Ako ďalej vysvetlil, počas rekonštrukcie nebude možné využívať cestu na Kúty vzhľadom na parametre vozovky a rozsah prác.

„Je potrebné nielen upraviť povrch cesty, ale urobiť jej riadne odvodnenie. Nie je pre zhotoviteľa možné pracovať iba pri čiastočnom uzatvorení tohto úseku. Rekonštruovaný úsek sa navyše na obdobie trvania prác formálne stane stavbou, na ktorej je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a nie je na nej povolený voľný pohyb osôb,“ vysvetlil Hudák s tým, že zhotoviteľ a mesto prosia obyvateľov Kútov a Surdoku o trpezlivosť a zhovievavosť.

Uzavretie Gorkého ulice

Od pondelka 19. augusta bude zároveň čiastočne uzavretá aj Gorkého ulica. Dôvodom sú výkopové práce súvisiace s preložkou vodovodu. Obmedzenie sa bude týkať úseku od križovatky Obrancov mieru a Gorkého ulice až po križovatku Gorkého a Sázavského.

„Uzávierka bude realizovaná na dĺžke 200 metrov a potrvá dva mesiace, teda do 19. októbra. V realizovanom úseku bude umiestnené dočasné dopravné značenie. Verejnosť preto prosíme o zvýšenú mieru opatrnosti a trpezlivosti v danom úseku,“ uviedol Hudák.