dm spravila unikátny prieskum medzi Slovákmi: Ako sa staráme o naše zdravie a krásu?

Prieskum ukázal, ako nám záleží na zdraví a kráse a čo sme ochotní spraviť pre životný balans.
Unikátny Health/Beauty Balance Index dosiahol na Slovensku hodnotu 46,18 bodu zo 100. Najväčší prieskum o vzťahu medzi zdravím a krásou Slovákov ukázal, že hoci nám mierne viac záleží na zdraví (index = 53) než na kráse (index = 42), v kľúčových oblastiach regenerácie zlyhávame.
Sme v strese a málo spíme
Varovným signálom je, že až takmer 30 % ľudí na Slovensku pociťuje často pocit únavy alebo nedostatku energie.
Na vine je aj (ne)kvalita nášho spánku. Takmer každý tretí Slovák (27%) pociťuje často problémy so zaspávaním alebo prebúdzaním sa počas noci. Ženy v tomto ťahajú za kratší koniec – zlepšiť spánok chce preto až 35 % žien. Štandardom pre takmer polovicu Slovákov (45 %) je spánok v dĺžke len 6 až 7 hodín – to je na hranici alebo pod hranicou odporúčaného minima!
Až 21 % ľudí pociťuje často stres, neprimeraný tlak povinností a úloh. Pozor, všetky tieto duševné problémy pociťujú najmä mladí ľudia (18 – 24 rokov).
Styling víťazí nad sprchou
Prieskum dm drogerie markt priniesol zaujímavé zistenia o našej rannej rutine. Hoci sú mladí ľudia (18 – 24 rokov) najviac ovplyvňovaní sociálnymi sieťami a kultom krásy, základnú hygienu často preskakujú na úkor úpravy zovňajšku.
Až 60 % mladých mužov sa ráno nesprchuje a každý tretí mladý muž ráno odignoruje zubnú hygienu (u mladých žien je to len 13 %).
Pritom až 60 % mladých si ráno rieši vlasový styling a 54 % pleťovú kozmetiku.
Muži míňajú menej, no sú spokojnejší
Hoci ženy do krásy investujú viac času aj peňazí, sú k sebe kritickejšie. So svojou hmotnosťou je spokojných 53 % mužov, ale len 40 % žien. Muži sa tiež považujú za zdravších (38 %), než ženy (31 %).
Ženy investujú do kozmetiky mesačne priemerne 42 €, zatiaľ čo muži len 28 €. Zaujímavosťou je, že až 34 % mužov kozmetiku nenakupuje vôbec.
V zajatí sociálnych sietí
Prieskum dm tiež ukázal, že spokojnosť so zovňajškom nám vo veľkom diktujú trendy a ohlasy na sociálnych sieťach.
Slováci trávia denne na sociálnych sieťach v priemere takmer 3 hodiny. Tretina mladých (18 – 24 rokov) na nich trávi v priemere dokonca viac ako 5 hodín denne! Až 53 % mladých ľudí zároveň priznáva, že ich spokojnosť so vzhľadom ovplyvňujú sociálne siete.
dm má jasnú víziu
„Výsledky prieskumu nás v mnohom prekvapili. Jasne naznačujú, kde hľadať kľúč k zdraviu a duševnej pohode. Ženy sú dnes pod enormným tlakom – starajú sa o rodinu, sú úspešné v práci, ale spia málo a sú k sebe kritickejšie,“ uviedla Nicol Noseková, vedúca marketingu dm drogerie markt.
Dm sa dlhodobo venuje téme ženského zdravia a duševnej pohody a rôznymi kampaňami a aktivitami pomáha ľuďom odkryť ich pravé JA. „Aj preto sme zadali tento prieskum a náš index budeme sledovať v pravidelných časových intervaloch. Vďaka nemu sa môžeme zamerať na to, čo je pre ľudí najviac podstatné a potrebné a pomáhať im v tom napredovať. Či už ide o každodennú starostlivosť, podporu mentálneho zdravia a odolnosti voči stresu alebo o zdravé potraviny, chceme byť miestom, kde zákazníci nájdu funkčné riešenia pre skutočný životný balans,“ dodala Noseková z dm drogerie markt.
