Oprava na estakáde Prístavného mosta v Bratislave skončila v predstihu, doprava je už bez obmedzení

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) odštartovala počas júla opravu na estakáde Prístavného mosta. Výmena mostného záveru za novú verziu, ktorá minimalizuje hluk pri prejazde vozidiel, skončila v predstihu a práce sa podarilo ukončiť o dva týždne skôr, ako sa pôvodne plánovalo.

Pracovali aj v noci

Ako informuje NDS, práce na výmene mostného záveru za gumokovovú verziu boli rozdelené do etáp a pracovalo sa aj počas nočných hodín či víkendov.

„Na mostnom závere, ktorý bol na ľavobrežnej estakáde osadený zhruba štyri desaťročia, sa začali prejavovať chyby spôsobené opotrebovaním a únavou materiálu, z ktorého bol záver vyrobený. To sa prejavilo na jeho zvýšenej hlučnosti,“ priblížil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Neskoršia výmena by bola drahšia

Doplnil, že ak by nenastala výmena pôvodného záveru typu 3W a porušil by sa, neskoršia výmena by si vypýtala vyššiu investíciu. Bratislavské mosty denne využije takmer 100-tisíc vozidiel.

Výmena mostného záveru sa realizovala medzi mostom nad Bajkalskou ulicou a ľavobrežnou estakádou Prístavného mosta. Mostný záver sa nachádzal v mieste, kde diaľnica mimoúrovňovo križuje Prístavnú ulicu a v blízkosti lokality Nivy. Aktuálne je doprava v tomto úseku už bez rýchlostných či iných obmedzení.