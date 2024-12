Prešov ukončil dve významné investície za viac ako 1,3 milióna eur. Obnovené sú vozovky na Masarykovej ulici aj cesta na Kúty - VIDEO, FOTO

Mesto Prešov ukončilo pred koncom tohto roka dve významné investície. Vyriešiť majú dlhodobé problémy na vozovkách pri železničnej a autobusovej stanici na Masarykovej ulici, ako aj v mestskej časti Kúty. Investície do oboch stavieb presiahli 1,3 milióna eur.

Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, rekonštrukcia takzvaného predstaničného priestoru na Masarykovej ulici bola jednou z najzásadnejších rekonštrukcií v meste v končiacom sa roku. Roky pretrvávajúci problém so zatekaním po daždivom počasí nevyriešili ani opravy v minulosti.

„Problémom bolo, že predošlá oprava cez eurofondy bola skôr povrchová. Riešila dôsledky, nie však príčinu zatekania. Tou bol nevyhovujúci stav hydroizolácie a až odhalením všetkých povrchových vrstiev sme vlastne zistili, aký zásadný to bol problém,“ vysvetlil primátor mesta Prešov František Oľha.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Komplexná rekonštrukcia hydroizolácie

Štvorprúdová cesta a podchod spájajúci železničnú a autobusovú stanicu v Prešove tak prešli komplexnou rekonštrukciou hydroizolácie. Vyriešiť by sa tak mali roky trvajúce problémy so zatekaním do podchodu, ako aj s degradáciou vozovky na povrchu. Do podchodu sa tak opäť vrátia aj prevádzky. Práce komplikovala chýbajúca dokumentácia, ale aj nesúdržné podložie výkopových jám, ktoré sa počas prác začalo zosúvať.

„Hydroizolácia bola v zlom stave v podstate už bezprostredne po dokončení pred viac ako 30 rokmi. Do objektu boli zabetónované aj materiály, ktoré tam nemali čo hľadať. Toto všetko sú veci, ktoré neviete vopred presne odhadnúť, pretože o tom nikde nie je ani zmienka. Aj preto musela byť projektová dokumentácia v priebehu rekonštrukcie dopracovaná a celá výstavba trvala dlhšie,“ dodal Oľha.

Nová hydroizolácia prešla testovaním, ktoré nevykázalo žiadne presakovanie vody. Mesto má navyše na základe zmluvy o dielo päťročnú záruku, v rámci ktorej by prípadné nedokonalosti mohlo reklamovať. Rekonštrukciu realizovala na základe verejného obstarávania spoločnosť Interbau, s.r.o. Brezovica a celkové náklady spolu s dvoma finančnými dodatkami boli vo výške viac ako milión eur s DPH.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Opravená je už aj cesta na Kúty

Opravená je už aj dlhodobo zatápaná cesta na Kúty. Mesto tu investovalo do odvodňovacieho systému, nového povrchu vozovky, ale aj do rozšírenia pomerne úzkej cesty. Zlý stav vozovky a problémy s jej odvodnením trápili túto časť mesta už približne 10 rokov. Pri intenzívnych dažďoch cestu zatápalo a zasahovať v lokalite museli miestni dobrovoľní hasiči.

Rekonštrukcii predchádzal zdĺhavý proces vysporiadania pozemkov, ktorý sa podarilo naštartovať znova až po roku 2022. Po roku a pol intenzívnych rokovaní sa mestu podarilo dohodnúť s približne 50 vlastníkmi pozemkov, dojednať 18 kúpnych zmlúv, jednu nájomnú zmluvu a jeden bezodplatný prevod. S prácami na problematickom úseku cesty začala radnica v auguste tohto roka a podarilo sa dodržať predpokladaný decembrový termín odovzdania do prevádzky.

Na Kútoch sa podarilo zrevitalizovať problematický úsek vrátane vybudovania novej dažďovej kanalizácie a odtokových žľabov, položenia nového asfaltového povrchu a dobudovania potrebného odvodňovacieho systému v dĺžke viac ako 300 metrov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zhodnotenie investície

„Zvládnutým verejným obstarávaním sme dokázali vysúťažiť zhotoviteľa za výrazne nižšiu cenu, ako bol pôvodný predpoklad. Povedali sme si, že ušetrené peniaze investujeme do ešte vyššej kvality riešenia odvodnenia cesty a zapracovali sme do projektu širšie a kvalitnejšie odtokové rúry. Rovnako sme takto mali možnosť opraviť aj ďalší, nadväzujúci úsek cesty smerom do mesta,“ zhodnotil investíciu Oľha.

Rozšírila sa aj pôvodná cesta, čo umožní obojstranný prejazd vozidiel. Cestu za viac ako 328-tisíc eur s DPH zrekonštruovala spoločnosť Eurovia SK, a.s., Košice.