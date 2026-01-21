Ako hlavný tréner skončil, ale dali mu novú šancu. Šimko bude development manažér v Poprade

Nová organizačná štruktúra popradského hokejového klubu si vyžiadala aj vytvorenie funkcie development manažéra, čiže manažéra rozvoja mladých hráčov.
Vedenie klubu do nej vymenovalo Jána Šimka. Má sa stať kľúčovým pilierom pri výchove novej generácie Kamzíkov. Informoval o tom klubový web HK Poprad.
Ján Šimko detailne pozná popradské hokejové prostredie z pôsobenia pri seniorskom tíme a má aj medzinárodné skúsenosti z majstrovstiev sveta do 18 aj 20 rokov.
Vlastní odchovanci
Do polovice októbra pôsobil ako tréner A-tímu HK Poprad, ale posledné miesto v tabuľke a séria ôsmich prehier za sebou si vyžiadali zmenu, Teraz sa presúva do manažérsko-metodickej sféry. Jeho vymenovanie deklaruje ambíciu HK Poprad stavať na vlastných odchovancoch a profesionalizovať výchovný proces podľa vzoru moderných európskych klubov
Predstavili mu víziu
„Po ukončení pôsobenia na pozícii hlavného trénera sme sa s vedením klubu rozprávali o ďalšom smerovaní HK Poprad. Predstavili mi svoju víziu do najbližších rokov a ponúkli mi možnosť byť jej súčasťou, najmä v oblasti práce s mládežou,“ uviedol Ján Šimko.
Hlavnými úlohami development manažéra je prepojenie medzi juniorským a mužským tímom. S tým súvisí úzka spolupráca s výkonným riaditeľom mládeže HK ŠKP Poprad ako aj hlavným trénerom A-tímu HK Poprad, príprava hráčskej súpisky a skladba realizačného tímu pre mužstvo juniorov pre ďalšie sezóny.
Priorita Poprad
Dôležitou súčasťou jeho agendy bude aj aktívny skauting a individuálne rozvojové plány pre hráčov s najvyšším potenciálom pre A-tím. Hoci sa Šimko vracia do domáceho prostredia, k novej výzve pristupuje pragmaticky.
„Poprad bol pre mňa vždy priorita. Som veľmi rád, že som dostal od majiteľov HK Poprad a.s. takúto dôveru a urobím všetko pre to, aby sa naše spoločné očakávania naplnili,“ uzavrel Šimko.