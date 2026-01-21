Nová letecká linka z Košíc do Göteborgu hľadá prevádzkovateľa, výzva na predkladanie ponúk je už zverejnená

Jednosmerná letenka bez podanej batožiny nemá presiahnuť v ekonomickej triede 120 eur.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
lietadlo
lietadlo Foto: depositphotos.com
Slovensko Letectvo Cestovanie z lokality Slovensko

Európska komisia zverejnila v Úradnom vestníku EÚ výzvu na predkladanie ponúk na prevádzkovanie pravidelnej leteckej linky medzi Košicami a švédskym Göteborgom. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do konca marca 2026.

Pravidelná letecká linka

Ako informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková, vyhláseniu verejnej súťaže predchádzalo splnenie podmienok Európskej únie na uloženie záväzku služby vo verejnom záujme (PSO) v súvislosti s prevádzkou pravidelnej leteckej linky medzi Košicami a Göteborgom.

Podľa zverejnených podmienok sa má pravidelná letecká linka medzi Letiskom Košice a Letiskom Göteborg Landvetter prevádzkovať bez medzipristátia v období od 25. októbra 2026 do 27. októbra 2029, s možnosťou predĺženia do októbra 2030. Letový poriadok má zahŕňať minimálne dva spiatočné lety týždenne.

Preferencie odletov a cenové limity

Preferované sú odlety v pondelok ráno z Göteborgu a vo štvrtok popoludní alebo v piatok dopoludnia z Košíc. Lietadlo musí mať kapacitu najmenej 40 miest na sedenie jedným smerom. Stanovené sú aj cenové limity.

Jednosmerná letenka bez podanej batožiny nemá presiahnuť v ekonomickej triede 120 eur bez podanej batožiny a 135 eur s podanou batožinou pre 75 percent leteniek v každom období. Pre spiatočný let v ekonomickej triede je suma stanovená na 240 eur bez batožiny a 270 eur s batožinou.

Základné informácie k výzve sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva dopravy SR.

Viac k osobe: Petra Poláčiková
Firmy a inštitúcie: EK Európska komisiaLetisko KošiceMDV Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Okruhy tém: Letecké linky prevádzkovateľ Výzva

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk