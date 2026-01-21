Musk vs. Ryanair. Americký miliardár naznačil kúpu aeroliniek a šéfa firmy nazval „skutočným idiotom“

Americký technologický magnát Elon Musk spustil na sociálnej sieti X anketu, v ktorej sa pýtal používateľov, či by mal kúpiť leteckú spoločnosť Ryanair. Do hlasovania sa zapojilo viac než 900-tisíc ľudí a Musk tým ešte viac rozprúdil spor s výkonným riaditeľom aerolínií Michaelom O’Learym. Zakladateľ Tesly a šéf Starlinku pritom už niekoľko dní naznačuje, že „by mohol kúpiť najväčšiu európsku leteckú spoločnosť“.
Musk chce Starlink na palube
Jadro konfliktu spočíva v satelitnom internete Starlink, ktorý by Musk rád dostal na paluby lietadiel Ryanairu. O’Leary to však rázne odmietol. Pre írske rádio Newstalk uviedol, že zavedenie systému by stálo „až 250 miliónov dolárov ročne“, keďže antény by zvyšovali odpor lietadiel a spotrebu paliva. Zároveň dodal, že „cestujúci Ryanairu by aj tak nechceli platiť za internet“.
Minulý rok bol pre Ryanair najrušnejším na Slovensku, plánuje nárast cestujúcich aj liniek
O’Leary si pri kritike Muska nebral servítku pred ústa. „To, čo Elon Musk vie o lietaní a aerodynamickom odpore, je nula… Úprimne by som nevenoval pozornosť ničomu, čo Elon Musk napíše na tej svojej žumpe menom X,“ odkázal. A ešte pritvrdil: „Je to idiot; veľmi bohatý, ale stále idiot.“
Naznačená kúpa má zásadné háčiky
Musk reagoval po svojom a verejne vyzval na O’Learyho odvolanie a šéfa Ryanairu označil za „skutočného idiota“. Naznačená kúpa aerolínií má však aj zásadné háčiky. Ryanair má trhovú kapitalizáciu takmer 30 miliárd eur a európske pravidlá vyžadujú, aby letecké spoločnosti so sídlom v EÚ boli väčšinovo vlastnené občanmi Únie alebo iných európskych krajín.
Ryanair zvažuje obmedzenie letov v Belgicku pre „stupídne“ dane
Musk má však skúsenosti s veľkými a kontroverznými akvizíciami. V roku 2022 zaplatil 44 miliárd dolárov za Twitter, ktorý neskôr premenoval na X. Či jeho najnovšia anketa znamená vážny zámer, alebo len ďalší provokatívny výpad, zatiaľ nie je jasné. Isté však je, že spor medzi dvoma výraznými egami len tak neutíchne – a Ryanair sa ocitol priamo v jeho centre.