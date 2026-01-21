Voľba jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky voleného sudcami v západoslovenskom volebnom obvode

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová vyhlásila dňa 21. januára 2026 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o súdnej rade“) voľbu jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky voleného sudcami v západoslovenskom volebnom obvode na deň 25. marca 2026 od 09.00 hod. do 17.00 hod.
Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásila voľbu so zreteľom na zánik funkcie členky Súdnej rady Slovenskej republiky Dany Jelinkovej Dudzíkovej podľa § 26 ods. 1 písm. b) zákona o súdnej rade.
Oprávnení navrhovatelia podľa § 11 ods. 2 písm. b), c), d) zákona o súdnej rade doručia predsedníčke Súdnej rady Slovenskej republiky návrhy kandidátov na člena Súdnej rady Slovenskej republiky v lehote do 11. februára 2026 do 13.00 hod. Na neskôr doručené návrhy sa neprihliada.
Príloha:
Vyhlásenie voľby jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky sudcami v západoslovenskom volebnom obvode
