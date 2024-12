Poslanci v Prešove odvolali šéfa dopravného podniku, dočasne ho nahradí exminister Hirman

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove na svojom utorňajšom rokovaní odvolali z funkcie predsedu predstavenstva Dopravného podniku mesta Prešov, a.s. (DPmP) Petra Davidova.

Do skončenia výberového konania dopravný podnik povedie v tejto funkcii bývalý minister hospodárstva Karel Hirman. Za členku predstavenstva poslanci zvolili prednostku Mestského úradu Katarínu Rochovskú. Za takýto návrh hlasovalo 25 poslancov, jeden nehlasoval.

Davidov musel vysvetľovať sporný prenájom autobusov

Davidov bol členom predstavenstva DPmP od decembra minulého roka a po odchode predchádzajúceho riaditeľa Martina Jaša bol v máji poverený vedením podniku. V septembri sa na základe výberového konania, v ktorom uspel spomedzi troch kandidátov, stal trvalým výkonným riaditeľom spoločnosti.

Už pri výberovom konaní musel Davidov vysvetľovať poslancom sporný prenájom autobusov, na ktorý pri odvolávaní poukazovali aj tentoraz. Rovnako mu vyčítali aj celkovú situáciu v dopravnom podniku. Vzhľadom na ňu poslanec Eštočák avizoval, že už podal podnet na Najvyšší kontrolný úrad.

Nastupuje na pár mesiacov

Davidova na mieste predsedu predstavenstva dočasne nahradí exminister hospodárstva vo vláde Eduarda Hegera Karel Hirman.

Ako uviedol pred poslancami, oslovený bol primátorom mesta Františkom Oľhom, s ktorým sú spoločne v strane Demokrati, ale aj vzhľadom na jeho predchádzajúce pôsobenia.

„Nastupujem na pár mesiacov, na krízovú situáciu, aby sme všetci spoločne dopravný podnik stabilizovali, a aby to elementárne fungovalo,“ povedal Hirman poslancom.

Situácia je veľmi zlá

Nové vedenie by podľa uznesenia poslancov malo byť ustanovené na aprílovom zasadnutí.

„Ako som počul aj na zastupiteľstve od poslancov, situácia je veľmi zlá a so stavom v dopravnom podniku nevládne spokojnosť, o čom svedčí aj výsledok hlasovania, že som prakticky dostal jednohlasnú dôveru. Moja úloha je do apríla, kedy bude vypísané výberové konanie, to stabilizovať tak, aby nové vedenie prišlo do stabilnej firmy v akom je stave a bude jasné riešenie najvážnejších problémov,“ uviedol pre agentúru SITA Hirman.

To, či sa zúčastní výberového konania, v tejto chvíli povedať nevedel. Dodal, že po príchode sa najprv oboznámi so zmluvnými záväzkami z poslednej doby a pozrie sa na finančnú situáciu v podniku.

Pozrie sa na niektoré zmluvy

„Pozriem sa na niektoré zmluvy, ktoré boli podpísané v poslednej dobe, alebo pokusy podpísať takéto zmluvy, ktoré môžu byť veľmi problematické pre dopravný podnik,“ skonštatoval nový predseda predstavenstva DPmP.

Mestskí poslanci zároveň odsúhlasili návrh na zmenu zakladateľských dokumentov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov, ktorými sú Technické služby mesta Prešov a Dopravný podnik mesta Prešov.

Do stanov spoločností sa doplnia obmedzenia na vykonávanie určitých finančných operácií ako prevencia pred vznikom možných nevýhodných transakcií prostredníctvom stanovenia limitov na jednotlivé finančné operácie do kumulatívnej výšky 100-tisíc eur.