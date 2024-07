Parkovacia politika v Ružinove podľa starostu zlepšila parkovanie, problémom však sú presúvajúce sa autá nerezidentov

Zavedenie regulovaného parkovania v rámci systému PAAS v Ružinove podľa starostu Martin Chrena výrazne zlepšilo parkovanie pre obyvateľov. Ružinovský starosta to uviedol v rozhovore pre agentúru SITA.

„Nedávno sme spustili parkovaciu politiku na sídliskách Štrkovec a Trávniky, ktoré sú v okolí nemocnice a musím povedať, že sa zásadne zlepšilo parkovanie pre obyvateľov, keďže zamestnanci a pacienti nemocnice už nemôžu parkovať na sídliskách“ poznamenal.

Obyvatelia sú väčšinou spokojní

V Ružinove zatiaľ fungujú v rámci PAAS parkovacie zóny Nivy, Štrkovec, Trávniky a Klingerova kolónia.

„Samotné Nivy s Ružovou dolinou sú obrovskou lokalitou,“ priblížil Chren s tým, že Ružinov delia do dvoch základných zón. Prvou sú Nivy a druhú tvoria sídliská Ostredky, Pošeň a Trávniky, ku ktorým sa zrejme pridá aj Prievoz.

„Klingerova kolónia je malá zóna, ale tam sme museli zaviesť PAAS, nakoľko sú tam rodinné domy obklopené bizniscentrami, aby obyvatelia mali kde zaparkovať,“ vysvetlil.

Čo sa týka posledných zazónovaných lokalít Trávniky a Štrkovec, obyvatelia sú po zavedení PAAS podľa starostu väčšinou spokojní.

„Ja bývam na Štrkovci a mám síce garáž, ale všetci susedia si to pochvaľujú. A ak mám porovnať ročný poplatok 39 eur verzus zjednodušenie parkovania, nepoznám nikoho, kto by povedal, že sa to neoplatí,“ skonštatoval Chren s tým, že obyvatelia zaregulovaných sídlisk po niekoľkých dňoch pocítili zlepšenie parkovania.

Ostredky a Pošeň si musia počkať

Problémom je podľa starostu fakt, že autá nerezidentov sa presúvajú zo zaregulovaných zón na vedľajšie sídliská, kde PAAS zatiaľ nezaviedli.

„Bohužiaľ proces prípravy dopravného značenia a schvaľovania projektov je taký zdĺhavý, že sídliská Ostredky a Pošeň budeme môcť zaregulovať až na budúci rok,“ poznamenal s tým, že obyvatelia týchto dvoch sídlisk budú najbližší rok trpieť, keďže PAAS sa dočkajú približne až v júni budúceho roka.

„Následne ešte budeme pokračovať s Prievozom, ktorý je dnes samostatná zóna, ale chceli by sme zmeniť VZN, aby mohli obyvatelia Prievozu zaparkovať napríklad pri Štrkovci,“ spresnil Chren. Ďalšou otázkou podľa neho bude, či je potrebné riešiť reguláciu parkovania vo zvyšných častiach Ružinova, ako napríklad Trnávka alebo Vlčie hrdlo, kde nie sú také problémy s parkovaním, ako v ostatných lokalitách.