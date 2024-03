Bratislava pripravuje zjednotenie časov parkovania v PAAS zónach. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, začínajú zónou NM1 – Tehelné pole.

„V zónach, kde je vysoká občianska vybavenosť, inštitúcie či firmy a nápor na parkovanie aj cez deň (centrum a širšie centrum mesta) bude čas regulácie parkovania 8:00 – 24:00,“ konštatuje mesto s tým, že takto už dnes funguje zóna SM0 aj SM1 v centre mesta.

Pribudne Tehelné pole

Od budúceho týždňa sa k týmto zónam pridá aj Tehelné pole v Novom Meste. „Zóna Tehelné pole ostáva vzhľadom na vysokú vyťaženosť počas podujatí na štadiónoch spoplatnená aj cez víkend, rovnako, ako doteraz,“ vysvetľuje samospráva.

Od 25. marca bude v lokalite Tehelné pole po novom čas regulácie od 8:00 do 24:00 od pondelka do nedele. Znamená to, že návštevníci zóny budú parkovať od 24:00 do 8:00 zadarmo a od 8:00 do 24:00 za nezmenenú hodinovú tarifu 1,50 eura.

V zónach, kde je primárne obytná funkcia a občianska vybavenosť, inštitúcie či firmy v menšej miere, bude čas regulácie parkovania cez pracovné dni 12:00 – 24:00.

„Tento čas regulácie sme zaviedli už minulý rok na Dvoroch IV, rovnaký čas regulácie má aj susedná lokalita Dvory V, VI, ako aj lokalita Biely kríž v Novom Meste alebo Štrkovec v Ružinove,“ poznamenal magistrát.

Prihliadali aj na požiadavky obyvateľov

Plánujú ho zaviesť aj v zóne Krasňany v Rači, ako aj v ďalších zónach s obytnou funkciou, kde je zastúpená aj občianska vybavenosť a inštitúcie či firmy.

„Tento čas regulácie kladie dôraz na reguláciu najmä v poobedných a večerných hodinách, keď v zónach parkuje najviac rezidentov,“ dodáva mesto. V zónach s takmer výhradne obytnou funkciou bude čas regulácie parkovania 14:00 – 24:00, napríklad v pripravovanej zóne v Karlovej Vsi či Dúbravke.

Pri zmene časovej tarify na Tehelnom poli prihliadali aj na požiadavky obyvateľov danej lokality, ktorým sa zmenou času regulácie zóny zníži objem spotrebovaných návštevných hodín z návštevníckej parkovacej karty, keďže nebudú musieť poskytovať návštevnícke hodiny na parkovanie po 24:00.

Zmenu plánujú aj pri Nivách

„Zároveň zo skúseností z prevádzky zóny vieme, že po 24:00 do lokality prichádza minimum áut nerezidentov, takže situácia sa pre rezidentov nezhorší,“ vysvetľuje magistrát.

Zároveň touto úpravou zjednocujú čas so susednou zónou SM1 a SM0. „Podobnú zmenu plánujeme aj v Ružinove v lokalite Nivy, príde tak k zjednoteniu časov v zónach v širšom centre, kde je nápor na parkovacie kapacity väčší aj cez deň,“ doplnilo mesto s tým, že o ďalších zmenách budú vopred informovať.