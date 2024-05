Bratislava upozorňuje na zmenu času regulácie parkovania, týkať sa bude zóny Krasňany

Magistrát Bratislavy postupne zjednocuje časy parkovania v jednotlivých zónach PAAS. Ďalšou lokalitou, v ktorej nastane zmena, bude od pondelka 6. mája zóna RA1 – Krasňany v Rači, kde bude po novom parkovanie regulované od pondelka do piatku, v čase od 12:00 do 24:00.

„Znamená to, že návštevníci zóny budú parkovať od 24:00 do 12:00 zadarmo a od 12:00 do 24:00 za nezmenenú hodinovú tarifu 50 centov,“ vysvetlil magistrát na sociálnej sieti.

Zmena zvislého dopravného značenia

Zmenu zvislého dopravného značenia v zóne budú realizovať postupne od 4. mája.

„Zo skúseností z prevádzky zóny vieme, že po 24:00 hodine do lokalít prichádza minimum áut návštevníkov, čo nám umožňuje skrátiť reguláciu počas noci,“ vysvetľuje mesto.

Zjednotenie s ostatnými zónami

Ako dodáva, zároveň tým zjednocujú čas regulácie s ostatnými zónami, ktoré majú primárne obytnú funkciu a občiansku vybavenosť, ako napríklad zóny Dvory V, VI, lokalita Biely kríž v Novom Meste alebo Štrkovec v Ružinove.

„Tento čas regulácie kladie dôraz na reguláciu najmä v poobedných a večerných hodinách, keď v zónach parkuje najviac rezidentov,“ dodáva mesto.